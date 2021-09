Milena Zárate tras ‘quejas’ de su bailarín: “Sé que lo presiono más de lo normal”

¡No se queda callada! Milena Zárate respondió ante las declaraciones de su bailarín Oreykel Hidalgo, luego de que este contara que no tiene tiempo de ir a su casa por estar ensayando todo el día con la colombiana.

Tras este comentario, Milena se mostró sorprendida por lo que dijo su dupla en Reinas del show 2 y aseguró que le dará más tiempo para que pueda compartir con su familia.

“¿Cómo te parece que me entero en vivo que mi bailarín no me aguanta? Él sabe que soy bastante absorbente con mi trabajo, sé que lo presiono más de lo normal para exigirme, él es un profesional y me ayuda un montón. Voy a darle unas horitas para que vea a su familia”, comenzó diciendo la cantante.

Asimismo, reconoció que se sintió un poco incómoda al ver que el bailarín cubano hable sobre este tema en vivo.

“Me descuadró un poco porque no entendía a que se refería, igual nosotros tenemos confianza para decirnos las cosas y hemos estado bastante tensionados durante la semana. A él también no le fue bien la semana pasada y lo veníamos arrastrando ambos”, agregó.

Milena Zárate se burla de desmayo de Melissa Paredes

En la reciente edición de Reinas del show 2, Milena Zárate bromeó con el desmayo que sufrió Melissa Paredes en la edición anterior del programa. La colombiana fingió sufrir una descompensación y se ‘desmayó’ en son de burla por lo ocurrido con la conductora de América hoy.

Milena aseguró que Melissa se habría desmayado para hacer show y no porque realmente se sintiera débil.

“Es una buena salida si vemos que algo no nos está saliendo. ´Ay, me dio un calambre´; y eso se ve bastante acá y yo así se me parta el taco la continuo”, expresó Milena.