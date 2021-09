Karen Dejo defiende a Tula Rodríguez de críticas: “Es una dama y madre ejemplar”

En los últimos días, Tula Rodríguez fue vinculada sentimentalmente con su expareja Gino Barbieri tras ser vistos juntos en un local de Miami. Ante las críticas, Karen Dejo salió en defensa de su amiga.

La integrante de Esto es guerra resaltó que la conductora de En boca de todos es una persona que merece respeto y condenó que la señalen de algo que no ha hecho o ha sido comprobado.

“ Para comenzar, Tula es una dama, una señora y una madre ejemplar. Me parece injusto que la acusen de algo que no se ha comprobado . Cómo pueden hacer caso a un simple chisme y sin tener pruebas. La gente no piensa en su hija que ya es una jovencita, que se da cuenta de las cosas que dicen”, dijo Karen Dejo a El Popular.

Asimismo, la bailarina recomendó a Tula Rodríguez que inicie acciones legales contra quienes le inventaron una relación con su expareja, incluso, mucho antes que su esposo Javier Carmona falleciera.

“Ella puede tomar acciones legales contra las personas que dijeron eso, porque es claro que la están difamando”, comentó.

Finalmente, Karen Dejo aclaró que su amiga Tula Rodríguez está en todo su derecho de rehacer su vida y nadie tiene que criticarla.

“Tula es una mujer soltera y tiene derecho a volver a enamorarse como cualquiera”, concluyó.

Tula Rodríguez niega romance con Gino Barbieri

Luego que las cámaras de Magaly TV, la firme captaran a Tula Rodríguez conversando con su expareja Gino Barbieri en un local de Miami, la conductora de En boca de todos negó haber empezado una relación con Gino.