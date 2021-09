Josetty Hurtado dedica cariñoso mensaje a Magaly Medina: “Te amo como a una madre”

En más de una oportunidad, Josetty Hurtado y Magaly Medina han demostrado la estrecha amistad que las une desde hace años. Ahora, la influencer sorprendió a la presentadora de televisión con una emotiva dedicatoria en redes sociales, donde aseguró que la “ama como a una madre”.

“Para amar hay que admirar y yo te amo como a una madre @magalymedinav. Mi Maga, sigo llorando de la emoción. Soy muy feliz mi sueño cumplido, ver a los que amo por fin juntos”, escribió la hija de Andrés Hurtado, en su perfil de Instagram.

El último sábado 11 de setiembre, Magaly Medina asistió al programa Porque hoy es sábado con Andrés para compartir especiales momentos al lado del conductor de televisión y sus hijas, Josetty y Génesis Hurtado, quienes obsequiaron lujosos regalos a la figura de ATV.

Tras el encuentro en las instalaciones de Panamericana Televisión, Magaly Medina agradeció el gesto de las hermanas Hurtado; no obstante, pidió que no le hagan más regalos y explicó el por qué.

Josetty Hurtado dedicó tiernas palabras a Magaly Medina a través de las redes sociales. Foto: Josetty Hurtado / Instagram

“Perfume, zapatos y cartera haciendo juego, de la marca Louboutin, son regalos que anoche me abochornaron. Génesis y Josetty, yo sé que ustedes lo hacen con mucho cariño, pero yo quiero decirles que las notas que les hago o los elogios que les doy son porque las aprecio y les tengo mucho cariño”, comentó la conductora en sus historias.

“Ustedes no necesitan regalarme nada, las cosas que un periodista hace reconociendo algo es porque se lo merecen y no porque tengamos que recibir algo a cambio. Por favor, yo de verdad les pido que no me regalen, no me compren, no lo necesitan”, continuó