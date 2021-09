Isabel Acevedo responde a Pamela Franco: “No tengo que estar mencionándote”

Isabel Acevedo respondió a Pamela Franco luego de que esta última le aconsejara que deje de hablar de su expareja Christian Domínguez y se dedique a brillar en Reinas del show por su talento. La bailarina le aclaró algunos puntos a la cantante.

La popular ‘Chabelita’ negó tener algún interés en perjudicar al cantante de cumbia y a su actual pareja y aseguró que solo está en enfocada en hacer un buen trabajo en Reinas del show.

“ Yo nunca he tenido algún roce con ella y no tengo que estar mencionándola ni contestando a nadie, yo estoy enfocada en mi trabajo aquí en Reinas del Show que me demanda mucho tiempo. No tengo que estar contestándole a nadie”, dijo Isabel Acevedo en la más reciente edición del programa de Gisela Valcárcel.

Asimismo, Isabel Acevedo explicó que fue en el programa América hoy donde los conductores empezaron a molestarla con su expareja Christian Domínguez, pero que ella solo se limitó a responder cosas de su trabajo.

“Por ejemplo, como ustedes han podido ver en América hoy, siempre he hablado de mí, de Hércules, hemos mencionado a Gastón y a Vania, pero jugando nosotros, o sea tú sabes que los conductores siempre me mencionan, pero yo siempre trato de responder no referente a él (Christian Domínguez) ”, concluyó.

¿Qué le dijo Pamela Franco a Isabel Acevedo?

Durante una entrevista para las cámaras de Magaly TV, la firme, Pamela Franco señaló que es una falta de respeto que Isabel Acevedo se preste a bromas para molestar a Christian Domínguez.

“Te voy a ser franca, ni me va ni me viene, la cacha, el doble sentido, ya no hay niños, somos hombres hechos y derechos. No hay nada de malo que se junte un ex cuando ya no pasa nada, pero el tema aquí es que Christian no asistió al programa (América hoy) porque sabía que se iba a provocar con este encuentro, si la otra persona (Isabel) lo llevara por el lado profesional, pero sabemos que no es así”, dijo.