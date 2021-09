Gabriela Herrera tras vencer a Brenda Carvalho: “Aún no me la creo”

¡Deslumbró! Gabriela Herrera ha causado sensación en la nueva temporada de Reinas del show, pues en la última gala del programa, la participante logró derrotar a Brenda Carvalho, unas de las contrincantes más fuertes de la competencia.

En la noche del 11 de setiembre, el escenario retumbó con un duelo de salsa donde se midieron la conocida tiktoker y la modelo brasileña, quien cautivó al jurado pese a estar lesionada. Ambas sorprendieron con sus respectivas presentaciones; sin embargo, Gabriela fue quien se llevó la victoria.

Tras este triunfo, la joven se pronunció en sus redes sociales, donde agradeció a su público y aseguró que hasta ahora no puede creer haberle ganado a Brenda.

“No he dormido nada porque me quedé viendo sus comentarios y no tengo palabras para agradecerles... en serio muchísimas gracias lo de ayer, aún no me la creo, estaba muy nerviosa ”, dijo la influencer en una historia de Instagram.

Asimismo, Gabriela Herrera contó que ha sufrido ciertas lesiones, por lo cual esta semana pensó que no iba a poder dar su cien por ciento.

“Sabíamos que no iba a ser nada fácil así que nos preparamos un montón. Esta semana fue super complicada porque para empezar bailé con unos zapatos nuevos, tengo tendinitis en los brazos por las cargadas y muy aparte de moretones en el cuerpo, la rodilla destrozada, lesión en la costilla”, sentenció.

Por otro lado, hace unos días, Gabriela Herrera reveló que recibió una propuesta para ser parte de Esto es guerra, pero prefirió estar en Reinas del show.

“Tuve la propuesta de entrar al reality (EEG). A mí me gustaría estar en los dos porque me encanta la competencia y el baile. Pero en verdad no podía desaprovechar esta oportunidad de estar en Reinas del show, ya que el baile es mi pasión”, dijo a Trome.