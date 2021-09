Flor de Huaraz pedirá indemnización al ‘Gringo Karl’ por adulterio, daños y perjuicios

Katy Portella, conocida artísticamente como Flor de Huaraz, habló sobre su situación legal con su esposo Carl Enslin ‘Gringo Karl’. La cantante vernacular se pronunció sobre la paternidad del sudafricano tras su distanciamiento.

En conversaciones con un medio local, la artista peruana dijo que sigue a la espera de los papeles de divorcio que le envió tiempo atrás. Al respecto, aseguró que tomará acciones legales antes de concretar dicho trámite.

“Él nunca me mandó los papeles del divorcio, pero antes de firmar mi abogado pedirá una indemnización por adulterio, daños y perjuicios y daño psicológico ”, dijo Flor de Huaraz.

“Por su vida loca destrozó mi carro y me hizo perder tiempo y dinero”, agregó la intérprete. Así también, se pronunció sobre la infidelidad del extranjero y aseguró que él quería ser papá para poder quedarse en Perú por más tiempo.

“Él fue expulsado del país por narcotráfico, pero como estamos casados se quedó, por eso no me daba el divorcio”, aseveró la cantante folclórica.

“El ‘gringo’, estando casado conmigo, ya le decía a ella (Milagros Ávila) para tener hijo y ella se metió en mi relación. Si ya tienen cinco años juntos”, agregó a Trome.

Flor de Huaraz remarcó que lo único que busca de él es la devolución de su dinero y pertenencias. “Yo deseo que me devuelva todo lo que me debe y que haga con su vida lo quiera, no es mi asunto”, sentenció Katy Portella.