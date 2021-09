Emmanuel llena de elogios a Harold Gamarra, su imitador peruano: Es gratificante verte

Emmanuel sorprendió en sus redes sociales a Harold Gamarra, su imitador peruano, al destacar sus presentaciones en las ediciones de Yo soy. El cantante mexicano compartió uno de sus videos junto a unas breves palabras.

“ Es muy gratificante ver cómo alguien interpreta una de mis canciones emblemáticas ”, escribió el artista extranjero refiriéndose al tema “Chica de humo”.

El caracterizador, tras leer la dedicatoria del intérprete original, decidió hacerle una captura y compartirlo en su cuenta de Instagram. Junto al screenshot, agradeció el reconocimiento.

“Muchas gracias por este reconocimiento maestro Emmnauel, este tributo siempre será con respeto y motivados por que su buena música llegue cada vez a más personas”, escribió el peruano.

Mensaje de Harold a Emmanuel. foto: captura/Instagram

Harold Gamarra se hizo conocido en el país por su imitación al cantante mexicano en Yo soy. En una entrevista con La República, habló de su profesión y por qué decidió cambiarlo por la música.

“De hecho me faltaba mi título universitario y por entrar a la música perdí cierta concentración y dejé mi tesis pendiente, entonces me fui de lleno a la música. Mi familia siempre me decía que termine y yo decía ‘no, pero estoy ganando bien, ya tengo mi dinero’, cuando uno es joven piensa que toda la vida va a vivir de la música”, relató.

Así también, contó cómo hizo su internacionalización al participar de Yo soy Chile. “Emmanuel es un personaje muy querido aquí, que a diferencia de Perú, aquí se escucha el doble. Ha estado en Viña del Mar tantas veces que dije ‘si se abre Yo soy en Chile yo tengo que estar ahí’, entonces mandé mi video, hice mi proceso de casting. Me respondieron al mes y medio”, recordó.