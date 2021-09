Daniela Darcourt: “No me creo diva, esas poses me parecen ridículas”

Daniela Darcourt es una de las cantantes de salsa más destacadas de Perú. Se hizo conocida en nuestro país hace seis años y no ha parado desde aquel entonces. En los últimos años, colaboró con reconocidos artistas internacionales como Tito Nieves.

A pesar de la fama que le rodea, la intérprete de “Señor mentira” no se olvida de sus raíces ni de lo mucho que le costó llegar hasta donde está actualmente; por tanto, descarta creerse una diva. Como se sabe, ella es una las entrenadoras del reality La voz senior.

“ La humildad y sencillez son la carta de presentación, no solo de un artista, sino de todos . Esta carrera no es fácil, porque hay momentos que vas escalando y te la crees, pero no me creo diva o ando en poses, es más, ese tipo de actitudes de otras personas me parecen ridículas”, comentó Daniela Darcourt a Trome.

Asimismo, la salsera resaltó que la música es su pasión y que no le debe nada a nadie. “Mi carrera es mi vida, no estoy aquí por hacer dinero (...) Yo no le debo nada a nadie, estoy aquí por mi esfuerzo . La sudé y sufrí porque amo cantar. Yo la tengo clara”, añadió.

Sobre el aspecto amoroso, Daniela Darcourt se sinceró y señaló que no le ha ido muy bien; ya que, según su experiencia, a los hombres no les gusta que la novia sea más exitosa.

“En lo sentimental más se han aprovechado de mí. No saben diferenciar entre la Daniela artista y la Daniela mujer. Puede ser porque los hombres suelen tener complejos y no toleran o superan que su mujer sea un poquito más exitosa”, explicó.