Yolanda sobre la fundación de la agrupación Alma Bella: “Fue difícil, pero no imposible”

Antes de iniciar su presentación, Yolanda Medina se conmovió en el set de Reinas del show al dar detalles sobre su familia y su trabajo en la agrupación de cumbia Agua Bella. Además, se dirigió a las personas que la criticaron por su peso y edad.

Asimismo, la actual concursante se conmovió al hablar sobre las personas que partieron sin despedirse debido a la COVID-19. Además, la cantante de cumbia le contó a la conductora del reality que no fue fácil fundar la famosa agrupación de cumbia Agua bella.

“ Es difícil, pero no imposible cuando quieres realizar tus metas y tus sueños, nada es imposible, solo es cuestión de decir: ´Yo puedo y necesito hacerlo´ … La cobardía dejarla a un lado y sacar esa mujer valiente que todas tenemos”, reveló.

“La vida es muy importante, sobre todo, el ser humano debería tener un poco más de empatía y se los pido de mujer a mujer, porque muchas veces las mujeres somos las que más nos criticamos. Eso duele mucho”, mencionó.

En ese momento, Gisela Valcárcel no dudo en preguntarle, lo siguiente: “¿Qué es lo más duro que te dicen?”.

Ante ello, Yolanda reveló las críticas de sus detractores, quienes no creen que pueda alcanzar sus objetivos; sin embargo, ella detalló que les responde: “Yo sí puedo”. En ese sentido, añadió: “ Nadie ni nada me va a sacar de la cabeza que el pisar tu pista a mí me hace ganadora, no importa en el lugar en que quede o si me voy desde ya, yo misma me corono porque me amo ”.

