Reinas del show: Yolanda Medina responde a quienes la critican por su peso y edad

Yolanda Medina fue una de las grandes sorpresas al ser presentada en el reality de baile Reinas del show, donde ahora se enfrenta cada sábado a Gabriela Herrera, Isabel Acevedo, Diana Sánchez, Brenda Carvalho, entre otras competidoras que también buscan levantar la ansiada copa.

Tras su aparición en el espacio que conduce Gisela Valcárcel, la vocalista de Alma Bella ha recibido el respaldo de sus fans, principalmente los de su natal Chiclayo. Sin embargo, también fue víctima de duras críticas y ataques en las redes sociales, pues sus detractores no ven con buenos ojos su participación en el programa de América TV.

A lo largo de sus 20 años de carrera artística, Yolanda Medina se ha caracterizado por ser una mujer frontal ante sus detractores, esta vez no fue la excepción y aseguró que no está dispuesta a aceptar las críticas que no sean constructivas.

“He recibido buenos comentarios por mi primer baile, y estas críticas las tomo de la mejor manera. También he recibido críticas constructivas, que te permiten aprender, pero no acepto las críticas con insultos o con burlas que, lamentablemente, vienen de las mujeres. No podemos criticar a una persona ni por su peso, ni por su edad, y esas son las críticas más palpables en cuanto a mi persona”, declaró en entrevista con El Popular.

Yolanda Medina participa por primera vez en el reality de baile Reinas del show. Foto: captura de América TV

Yolanda Medina también precisó que lograr su permanencia en la segunda temporada será un gran reto para ella, pero dará lo mejor de sí para no defraudar a su público.

“Mi ventaja es mi fuerza de voluntad, tengo mucha fuerza de voluntad por aprender cosas nuevas y por arriesgarme a hacer cosas que nunca he hecho en mi vida. Y la desventaja es que muchas ya han pisado esta pista de baile y como ganadoras, la mayoría, me estoy enfrentando a gente con experiencia”, comentó.