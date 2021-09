Faltan pocas horas para el inicio de una de las ceremonias más esperadas de la industria musical y la cultura pop. Se trata de los MTV Video Music Awards 2021, los cuales, desde 1984, reconocen los mejores videos musicales de los artistas del momento.

A diferencia de la edición anterior, este año, los MTV VMAs albergarán un multitudinario público en el pabellón deportivo Barclays Center, ubicado en Brooklyn, en Nueva York. Además, la ceremonia será conducida por la rapera Doja Cat.

La lista de artistas con más nominaciones la encabeza el canadiense Justin Bieber en siete categorías, seguido por Megan The Stallion con seis y Olivia Rodrigo, quien realiza su debut en la nómina con cinco nominaciones. Ellos disputan un lugar con Billie Eilish, BTS, Drake, Doja Cat, Giveon y Lil Nas X. Conoce qué artistas se presentarán EN VIVO, dónde ver la transmisión y otros detalles más de la gala a continuación.

La lista de los nominados a las distintas categorías de los MTV VMA's 2021 está encabezada por Ariana Grande, Taylor Swift, Justin Bieber, Lady Gaga, entre otros. Foto: MTV

¿Qué canal transmite los premios MTV Video Music Awards 2021?

La gran noche de los premios MTV Video Music Awards se transmitirá a través del canal MTV en Estados unidos. En Perú también estará disponible en MTV en los siguientes canales:

Movistar TV: canal 602

Direc TV: 264.

¿Cómo ver MTV EN VIVO?

Entérate de cada incidencia en los MTV VMAs EN VIVO y en directo desde la señal de MTV. Debes contar un un servicio de televisión de pago que lo tenga incluido en su catálogo de canales, como es el caso de los operadores Movistar TV, DirecTV, Claro TV y Paramount +.

¿A qué hora son los premios MTV Video Music Awards 2021?

La entrega de los premios se llevará a cabo el próximo domingo 12 de septiembre a las 8.00. p. m. en vivo desde Estados Unidos y a las 7.00 p. m. en Perú. El evento se retransmitirá en los canales y plataformas de la MTV en todo el mundo a la espera de llegar a 400 millones de hogares.

Estados Unidos: 8.00 p. m. (hora del Este) / 5.00 p. m. (tiempo del Pacífico)

Perú, Colombia y México: 7.00 p. m.

Chile y Venezuela: 8.00. p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (del 13 de setiembre).

Conoce cómo votar por los MTV Video Music Awards 2021. Foto: MTV

¿Quiénes cantarán en los MTV Video Music Awards 2021?

En la edición 2021 de los MTV VMAs, Lorde, Justin Bieber, el dúo de R&B Chloe x Halle, Kim Petras, Kacey Musgraves, Olivia Rodrigo, Lil Nas X, Machine Gun Kelly, Swedish House Mafia y Polo G serán los encargados de deleitar al publico asistente y televidente con impresionantes puestas en escena, como acostumbra la producción año tras año.

Por su parte, Camila Cabello presentará su más reciente sencillo “Don’t go yet” y Shawn Mendes cantará “Summer of love”. En tanto, Twenty One Pilots interpretará su tema “Saturday”.

¿Quiénes serán los presentadores de los MTV Video Music Awards 2021?

La rapera y productora musical Doja Cat fue confirmada como presentadora oficial del evento.

Estos artistas cantarán en los MTV VMAs 2021. Foto: composición / MTV

¿Dónde se realizarán los premios MTV Video Music Awards 2021?

Los MTV VMAs 2021 serán realizados en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, y reunirá a lo mejor del talento mundial en una celebración que, entre otras cosas, incluirá un homenaje para conmemorar los 20 años del atentado del 11 de septiembre del 2001.

¿Quiénes son los nominados a los MTV Video Music Awards 2021?

Video del año

Cardi B y Megan Thee Stallion - “WAP”

DJ Khaled y Drake - “Popstar” (Starring Justin Bieber)

Doja Cat y SZA - “Kiss me more”

Ed Sheeran - “Bad habits”

Lil Nas X - “MONTERO (Call me by your name)”

The Weeknd - “Save your tears”.

Artista del año

Ariana Grande

Doja Cat

Justin Bieber

Megan Thee Stallion

Olivia Rodrigo

Taylor Swift.

Canción del año

24kGoldn e Iann Dior - “Mood”

Bruno Mars, Anderson .Paak y Silk Sonic - “Leave the door open”

BTS - “Dynamite”

Cardi B y Megan Thee Stallion - “WAP”

Dua Lipa - “Levitating”

Olivia Rodrigo - “Drivers license”.

Mejor artista nuevo

24kGoldn

Giveon

The Kid LAROI

Olivia Rodrigo

Polo G

Saweetie.

Actuación PUSH del año

Wallows - “Are you bored yet?”

Ashnikko - “Daisy”

SAINt JHN - “Gorgeous”

24kGoldn - “Coco”

JC Stewart - “Break my heart”

Latto - “Sex lies”

Madison Beer - “Selfish”

The Kid Laroi - “Without you”

Olivia Rodrigo - “Drivers license”

Girl in red - “Serotonin”

Fousheé - “My slime”

Jxdn - “Think about me”.

Mejor latino

Bad Bunny y Jhay Cortez - “Dákiti”

Billie Eilish y ROSALÍA - “Lo vas a olvidar”

Black Eyed Peas y Shakira - “Girl like me”

J. Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny y Tainy - “Un día (One day)”

Karol G - “Bichota”

Maluma - “Hawái”.

Mejor colaboración

24kGoldn e Iann Dior - “Mood”

Cardi B y Megan Thee Stallion - “WAP”

Doja Cat y SZA - “Kiss me more”

Drake y Lil Durk - “Laugh now cry later”

Justin Bieber, Daniel Caesar y Giveon - “Peaches”

Miley Cyrus y Dua Lipa - “Prisoner”.

Mejor pop

Ariana Grande - “Positions”

Billie Eilish - “Therefore I am”

BTS - “Butter”

Harry Styles - “Treat people with kindness”

Justin Bieber, Daniel Caesar y Giveon - “Peaches”

Olivia Rodrigo - “Good 4 u”

Shawn Mendes - “Wonder”

Taylor Swift - “Willow”.

Mejor hip-hop

Cardi B y Megan Thee Stallion - “WAP”

Drake y Lil Durk - “Laugh Now Cry Later”

Lil Baby y Megan Thee Stallion - “On me (remix)”

Moneybagg Yo - “Said sum”

Polo G - “Rapstar”

Travis Scott, Young Thug y M.I.A. - “Franchise”.

Mejor rock

Evanescence - “Use my voice”

Foo Fighters - “Shame shame”

John Mayer - “Last train home”

The Killers - “My own soul’s warning”

Kings Of Leon - “The bandit”

Lenny Kravitz - “Raise vibration”.

Mejor alternativo

Bleachers - “Stop making this hurt”

Glass Animals - “Heat waves”

Imagine Dragons - “Follow you”

Machine Gun Kelly y Blackbear - “My ex’s best friend”

Twenty One Pilots - “Shy away”

Willow y Travis Barker - “Transparentsoul”.

Mejor R&B

Beyoncé, Blue Ivy, Saint JHN y WizKid - “Brown skin girl”

Bruno Mars, Anderson .Paak y Silk Sonic - “Leave the door open”

Chris Brown and Young Thug - “Go crazy”

Giveon - “Heartbreak anniversary”

H.E.R. y Chris Brown - “Come through”

SZA - “Good days”.

Mejor K-pop

(G)I-DLE - “Dumdi dumdi”

BLACKPINK y Selena Gomez - “Ice cream”

BTS - “Butter”

Monsta X - “Gambler”

SEVENTEEN - “Ready to love”

TWICE - “Alcohol free”.

Mejor video nuevo

Billie Eilish - “Your power”

Demi Lovato - “Dancing with the devil”

H.E.R. - “Fight for you”

Kane Brown - “Worldwide beautiful”

Lil Nas X - “Montero (Call me by your name)”

Pharrell Williams y JAY-Z - “Entrepreneur”.

Canción del verano

Billie Eilish -”Happier than ever”

BTS - “Butter”

Camila Cabello - “Don’t go yet”

DJ Khaled, Lil Baby y Lil Durk - “Every chance I get”

Doja Cat - “Need to know”

Dua Lipa - “Levitating”

Ed Sheeran, Bad habits y Giveon - “Heartbreak anniversary”

Justin Bieber, Daniel Caesar y Giveon - “Peaches”

The Kid Laroi y Justin Bieber - “Stay”

Lili Nas X y Jack Harlow - “Industry baby”

Lizzo y Cardi B - “Rumors”

Megan Thee Stallion - “Thot shit”

Normani y Cardi B - “Wild side”

Olivia Rodrigo - “Good 4 you”

Shawn Mendes y Tainy - “Summer of love”.

Grupo del año

Blackpink

BTS

CNCO

Foo Fighters

Jonas Brothers

Maroon Five

Silk Sonic

Twenty one pilots.

Video por una causa