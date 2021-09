Novio de Natalia Salas contó lo difícil que fue mantener en secreto la pedida de mano

Natalia Salas y su novio Sergio Coloma siempre han compartido detalles de su vida sentimental y su plan de casarse no fue la excepción. Hace algunas semanas revelaron mediante redes sociales, fotos y videos de la pedida de mano de la actriz.

A raíz de ello, Natalia fue invitada al programa Estás en todas, en donde reveló cómo fue su pedida de mano. La actriz confesó que nunca se imaginó que durante su viaje a Disney World su novio le tendría preparada dicha sorpresa. Asimismo, Sergio comentó cómo fueron los preparativos para ese día especial e incluso narró las dificultades qué pasó para mantener todo en secreto.

“ En la pedida de mano me quedé (paralizado), pero en mi cabeza yo me arrodillaba, abría el anillo, la gente nos rodeaba, aplaudía, pero cuando caminaba al lugar decía: ‘quiero algo más privado y ya no se podía’. Entonces, abrí la cajita y estaba (temblando)” , reveló Sergio Coloma.

Él detalló que buscó el anillo ideal cuando Salas se encontraba gestando. Según Coloma, fue algo difícil; puesto que, el país se encontraba atravesando restricciones debido a la pandemia por la COVID-19.

“Estábamos en plena pandemia y me decían averigua si está abierta tal tienda (fuera del país), pero ellos me querían mandar un catálogo y yo dije: ‘Natalia se va a dar cuenta’. La verdad es que ella está en todas. Entonces, dije tiene que ser en Perú y un amigo me llevó a la joyería más cara de Lima y pregunté por el diamante negro y no tenían ”, reveló emocionado Sergio Coloma.

Pero eso no fue todo. Al retornar a la tienda para saber si había llegado la joya que él buscaba, se dio con la sorpresa de que la vendedora era la mamá de su mejor amiga de la universidad, y fue quien logró conseguirle el diamante negro.

“Un día me llama por teléfono y me dice: ‘Ya lo tengo, puedes hablar’, respondí que no porque Natalia estaba a mi costado. Cuando cuelgo, Natalia me pidió el teléfono para pedir el almuerzo mientras la señora me escribía por WhatsApp los detalles del anillo y le pedí a Adriana (hermana de Natalia) que le quite mi celular: ‘es la joyería le he comprado un anillo de compromiso’. Adriana le dijo: ‘Hermana no agarres el celular, Sergio te va regalar unos aretes’, ya allí lo devolvió”, contó Sergio entre risas.