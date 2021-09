Nicola Porcella publica tierna dedicatoria para la madre de su hijo: “Somos una familia diferente”

Nicola Porcella usó su perfil de Instagram para dedicar tiernas palabras a Francesca Lazo, madre de su único hijo Adriano, por su cumpleaños número 30. El integrante de Guerreros México demostró tener una excelente relación de padres con la maquilladora, quien vive en Perú al lado del pequeño.

“Feliz día a una gran mamá y, sobre todo, una gran persona. Eres una increíble mamá y te mereces lo mejor del mundo, Adri no pudo tener mejor mamá que tú. Somos una familia diferente, como siempre decimos, pero al fin de todo, una gran familia”, escribió el popular ‘Capitán de los leones’, en sus historias.

El modelo peruano se encuentra en medio de la polémica, debido a que prefirió apoyar a los Guerreros México en su reciente enfrentamiento contra Esto es guerra Perú. Incluso, fue nombrado como líder de los aztecas, quienes finalmente se quedaron con la copa ganadora.

A pesar de la distancia, Nicola Porcella quiso homenajear a su expareja Francesca Lazo por su cumpleaños número 30. Foto: Nicola Porcella / Instagram

Esto es guerra Perú vs. Guerreros México: Nicola Porcella no volverá al país por la revancha

Desde su cuenta de Instagram, Nicola Porcella respondió algunas dudas de sus curiosos seguidores, quienes le consultaron si retornaría al Perú para competir en una posible revancha de Esto es guerra Perú ante Guerreros México. El influencer de 33 años dejó en claro que no está dispuesto a volver al país, pues es un tema que ya conversó con su familia.

“Por lo que he hablado con mi familia, es un 99,9% que no. De repente, los otros chicos sí van, pero lo que soy yo, no”, comentó en sus historias de la red social. Además, estuvo respondiendo algunas otras preguntas sobre Johanna San Miguel, el ‘Zar’ o locutor en off del programa, entre otras.