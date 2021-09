Milena Zárate finge desmayo para burlarse de descompensación de Melissa Paredes

En la reciente edición de Reinas del show, Melissa Paredes fue sorprendida con la presencia de Milena Zárate en el set. Además, la conductora explicó que el motivo de su desompensación en la pista de baile fue su mala alimentación.

La también actriz antes de iniciar su presentación reveló que se sintió mareada debido a la dieta que estaba haciendo, la cual le recomendó su esposo.

Ante ello, Milena no se quedó callada y dijo que no le creyó lo ocurrido y que todo fue para hacer show.

“Es una buena salida si vemos que algo no nos está saliendo. ´Ay, me dio un calambre´; y eso se ve bastante acá y yo así se me parta el taco la continuo”, expresó Milena.

“Yo me acuerdo que se te partió el taco y paraste, me acuerdo”, refutó por su parte Melissa. “Me vas a disculpar, ‘Mile’, pero yo terminé mi coreografía todo bien; después me sentí mal, ya es otro tema. Si tú no me crees, es tu problema, porque yo no hago show para ti”, añadió.

Ante ello, la conductora de América hoy mencionó que la producción supo que en las últimas semanas presentó diversos mareos, pero que ya se está recuperando.

