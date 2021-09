Melissa Klug tras comprometerse con Jesús Barco: “Hubo lágrimas de felicidad”

El compromiso de Melissa Klug y Jesús Barco continúa dando de qué hablar. En los últimos días, se especuló que la pareja estaría esperando a su primer bebé juntos, motivo por el cual la empresaria se pronunció al respecto.

En una entrevista para Magaly TV, la firme, la peruana inició contando algunos detalles sobre la romántica pedida de mano. Según indicó, fueron sus hijos y el futbolista Jesús Barco quienes se unieron para prepararle la sorpresa.

También explicó que ambos decidieron mantener en reserva su compromiso, por ello no lo anunciaron a través de las redes sociales.

“Me hubiese encantado compartir estos momentos tan lindos, pero lo pensamos bien y ha sido tan íntimo. Hubo lágrimas de felicidad. Ha sido un momento muy, muy lindo, y es algo que por primera vez yo lo estoy viviendo”, expresó la popular ‘Blanca de Chucuito’.

Al ser consultada sobre un posible embarazo, Melissa Klug descartó que ahora quiera convertirse en madre nuevamente. Sin embargo, aclaró que le gustaría tener un hijo con Jesús Barco, pero en un futuro.

“No, estoy en tratamiento ginecológico de cabecera hace 15 años. Sí tendremos hijos, sí me encantaría más adelante, obviamente, porque a las mujeres nos juega en contra el reloj”, mencionó para el programa de Magaly Medina.

Le respondió a quienes critican su relación amorosa con el futbolista de 24 años. “Imagínate, estamos en el 2021. La diferencia de edades ni cosquillas nos hace, allá la gente sufridita (haters) que la pasan mal. Me hace feliz que las personas que me aman y me estiman celebren conmigo, el resto no cuenta para mí”, agregó.