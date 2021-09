Magaly Medina feliz por lujosa camioneta que le regaló Alfredo Zambrano: “Hemos sido bendecidos”

Magaly Medina se mostró feliz al ser sorprendida con una lujosa camioneta que le regaló su esposo, Alfredo Zambrano. La conductora de televisión mostró imágenes del vehículo a través de las redes sociales.

“Gracias, mi amor. Me encantó”, escribió la presentadora de Magaly TV, la firme en la publicación de Instagram. Sin embargo, poco se sabe sobre cuál fue el motivo que hizo que el notario la sorprenda de esa manera.

Según explicó la propia conductora, ella y su esposo vendieron sus autos debido a la crisis de la pandemia. Ambos pensaron que era mejor prepararse ante la posibilidad de dejar de trabajar.

“Mi esposo es muy detallista. Lo que pasa es que nosotros en pandemia tomamos ciertas medidas, pues vendimos los carros que teníamos. Mi esposo vendió su camioneta Mercedes Benz y la Maserati que yo tenía, nos deshicimos de los carros porque teníamos muchos en el garaje que no usábamos y además había que prepararnos para años difíciles, pero felizmente las cosas están empezando a mejorar”, contó Magaly Medina para Trome.

Mencionó además que Alfredo Zambrano siempre ha sido detallista con ella. Él habría invertido más de 100.000 dólares para comprar el regalo.

“Mi esposo y yo hemos sido bendecidos, nunca nos ha faltado trabajo y como vendió mi camioneta yo le decía: ¿Cuándo me vas a devolver mi camioneta?, y me compró esta del año, me la regaló. Además, nos hemos dado cuenta en esta pandemia, que la vida dura un momentito, no sabemos cuándo nos vamos a ir así que es mejor disfrutar lo que en buena ley ganaste con tu trabajo (...) Es más, él quería regalarme una camioneta más costosa”, agregó.