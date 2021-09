La casa de los famosos: Roberto Romano se aleja de Alicia Machado y se acerca a Celia Lora

El programa de televisión La casa de los famosos sigue en la boca de todos por los impases que ocurren dentro de la vivienda. En esta oportunidad, el actor Roberto Romano aclaró sus sentimientos y decidió buscar a Celia Lora para tener una conversación personal.

Al inicio, Celia Lora no tenía intenciones de conversar a solas con el actor mexicano Roberto Romano porque no quería tener discusiones con Alicia Machado; sin embargo, aceptó ante la insistencia de Romano, quien le aclaró todo lo que sentía por ella y la situación en la que se encontraba.

“Yo espero que nuestra amistad dure toda la vida”, le dijo el conocido actor intentando convencerla de que ella no tenía razón para preocuparse por la ex reina de belleza Alicia Machado. Esto, debido a que Roberto ya no guardaba relación alguna con la modelo.

Hace días, Alicia Machado discutió en varias oportunidades con la preferida del famoso Alex Lora. Entre las razones está que tienen distintas personalidades y ninguna está dispuesta a ceder ante la otra. Además, Roberto Romano se ha convertido en una razón más de la falta de compatibilidad entre Alicia y Celia.

Como se sabe, en un inicio había química entre la ex miss universo y el conocido Romano, tras la llegada de la venezolana. Sin embargo, ahora ya no hay ni amistad, según confirmó el mismo actor. Esto debido a que, luego de pasar algunos días juntos, Romano considera que Machado es muy infantil al punto de compararla con “una niña de 15 años”.

Algunos internautas consideran que Roberto Machado está haciendo todo esto para poder ganar votos y quedarse en la competencia. El siguiente lunes sabremos quién será el próximo eliminado.

¿Cómo votar por tu participante favorito en La casa de los famosos?

Lo primero que se debe hacer es ingresar a la página web de La casa de los famosos o Telemundo. Luego, debes escoger entre todas las imágenes a tu concursante favorito y seleccionar su foto. Finalmente, se le da clic a la opción de votar y listo.