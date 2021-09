Kylie Jenner: tras la noticia de su embarazo, fanáticos cuestionan qué pasará con la fortuna de Stormi

El pasado 7 de setiembre, Kylie Jenner anunció su segundo embarazo en su cuenta de Instagram. Junto con los mensajes de felicitación, la sección comentarios de las redes sociales de la socialité se llenó de preguntas sobre qué pasará con la herencia de Stormi, la primogénita de Jenner, tras el nacimiento del bebé.

Jenner dio la noticia a sus seguidores a través de un video. En este se veía el momento en que le mostraba a su pareja y padre de su primera hija, Travis Scott, la prueba positiva de embarazo. El rapero se emocionó y besó a la influencer en la pancita. Stormi también formó parte del video, entregándole las ecografías de su futuro hermanito o hermanita a su abuela, Kris Jenner.

¿Qué pasará con la fortuna de Stormi?

Stormi se ha ganado el corazón del mundo con sus tiernas apariciones en las redes sociales de su madre. Pero también ha llamado mucho la atención la lujosa vida que goza la pequeña. La llamativa celebración de su segundo cumpleaños, incluso llamado Stormi World, sacudió las redes sociales. Recientemente ha hecho noticia después de que sus padres la consintieron con un autobús estilo escolar. “De lo único que ha estado hablando Stormi es de viajar en un gran autobús amarillo”, dijo Kylie, al compartir imágenes de su hija en el vehículo en Instagram.

La revista Forbes reportó que la pequeña de 3 años posee US$ 900 millones en una cuenta bancaria. Esto la convierte en la millonaria más joven de la historia.

Con la llegada de un nuevo miembro a la familia, la riqueza de Stormi cambiará. Según varios medios internacionales, la fortuna se dividirá a la mitad. Entonces, su futuro hermanito o hermanita nacerá con US$ 450 millones prácticamente a su nombre.

¿Cuál es el origen de la riqueza de la menor de las Jenner?

Kylie saltó a la fama como parte del elenco del popular reality Keeping up with the Kardashians. El programa de televisión le abrió varias puertas permitiéndole modelar y amasar seguidores en todo el mundo. Su influencia la llevó a ser embajadora de marcas como Adidas, cobrando millones por promocionar productos de distintas marcas en su perfil de Instagram.

En 2014 fundó Kylie Cosmetics, empresa que se volvió su principal fuente de ingresos. En 2019 vendió el 51% de las acciones a Coty Inc. por US$ 600 millones. Además, Jenner tiene una línea de productos para el cuidado de la piel, Kylie Skin.

Según estimaciones de Forbes en agosto de 2021, la menor del clan Kardashian-Jenner tiene un patrimonio de US$ 620 millones. De esta suma, US$ 300 millones corresponderían a sus acciones en Kylie Cosmetics. El resto correspondería a “ahorros, carros, bienes raíces y otras inversiones”.

Por otro lado, según el portal Celebrity net worth, Travis Scott, el padre de la bebé, tiene un patrimonio de US$ 50 millones. Su fortuna sigue creciendo gracias a la cosecha de sus múltiples éxitos musicales, así como sus colaboraciones con marcas como Air Jordan.