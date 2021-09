Karen Dejo refuta a productora de Guerreros México: “No se dejen engañar”

Karen Dejo no se quedó callada luego de las acusaciones que emitió Rosa María Noguerón, productora del reality extranjero Guerreros México, contra los integrantes de Esto es guerra luego de que visitaran el país azteca.

A través de sus redes sociales, la bailarina contó su verdad de los hechos. Karen aseguró que jamás hicieron un desplante de dejarlos con una especial merienda al llegar.

“Nunca nos enteramos que hubo una mesa con dulces y comida típicas mexicanas. Lo que sí hemos hecho es comer en la cafetería y compartir con todos los trabajadores de Televisa”, mencionó.

Además, dijo que el no querer maquillase era algo totalmente alejado de la realidad. “ No se dejen engañar... Lo que sí estuvo caliente fue la competencia, pero después los tratos de nosotros hacia ellos fueron muy buenos ”, sentenció.

Karen Dejo fue suspendida por aplicarle un tortazo a Rosángela Espinoza

Todo comenzó cuando la modelo debía aplicarle el castigo del tortazo a la ‘Chica Selfie’, Rosángela Espinoza, aunque falló en su intento. Cuando lanzaba el plato con la torta, parte de ella salió volando, lo que benefició a Rosángela, ya que su rostro quedó casi limpio.

Esto generó que Rosángela Espinoza celebrara de forma burlona el blooper de su compañera. No obstante, Karen Dejo no tomó a bien el hecho y pidió a los conductores repetir el tortazo, pues a su criterio el anterior no valía.