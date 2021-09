Jota Benz sobre Angie Arizaga: “Llegué en un momento perfecto a su vida y ella a la mía”

Hace ocho meses, Jota Benz y Angie Arizaga iniciaron su relación. Desde ese entonces, la pareja se ha convertido en una de las más estables del medio, al punto en que planean casarse y tener familia.

“Siento que llegué en un momento perfecto a su vida y ella también a la mía. Siempre conversamos de este tema y nos emocionamos bastante cuando hablamos de esto porque no ha sido fácil, pero todo ha valido la pena”, sostuvo el chico reality en una entrevista tras participar en las grabaciones de Mi mamá cocina mejor que la tuya.

“Mucha gente no sabe, pero hemos pasado por bastante. Somos de los que menos exponen las cosas en televisión, pero nos ha tocado vivir bastante. Ella ha sabido entenderme como yo la he sabido entender”, añadió.

Asimismo, Jota se presentara en el programa conducido por Yaco Eskenazi y Ethel Pozo junto a Gino Assereto para enfrentarse a las hermanas Arizaga.

“La pasamos muy bien, me sentí muy bien de ser parte del programa y de su buena onda. Yo sé cocinar, Gino también. Mi mamá siempre nos enseñó a saber desenvolvernos en lo que sea. En la cocina sí me defiendo y lo que no sé, lo busco. Hoy por hoy todo está en internet”, mencionó.

