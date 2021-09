Instagram: médico cirujano critica a Sebastián Lizarzaburu por sus consejos nutricionales

Sebastián Lizarzaburu se ha vuelto un blanco de burlas en redes sociales, luego de que un reconocido cirujano de nombre Erick Piskulich, quien ha operado a importantes figuras del espectáculo, se pronunciará mediante su cuenta oficial de Instagram sobre unas declaraciones que realizó el popular ‘Hombre roca’.

El especialista en salud se burló de los consejos de alimentación saludable que Sebastián Lizarzaburu hizo hace unos días.

El portal web de espectáculos Instarándula, publicó los videos en los que aparecía Piskulich. En la grabación, se observa que el especialista usó un filtro que lo haría parecerse mucho a la pareja de Andrea San Martín. Asimismo, realizó una torre de vasos, haciendo referencia a los programas realities.

“ Obvio, carbohidratos de noche engordan o sea si y no. Pero si haces ejercicio... Espera, mis vasitos. Si haces ejercicio, no engordas, si no haces ejercicio, se convierte en grasa... Oe mi campana ”, dijo imitando a Lizarzaburu.

Como se sabe, el modelo utiliza sus redes sociales para dar algunos tips de cómo debería ser una alimentación saludable y a base de vitaminas. Además, muestra fotos y videos de sus comidas del día y de los ingredientes que contienen.

Vida sentimental de Sebastián Lizarzaburu y Andrea San Martín

La modelo peruana confesó que ya ha hablado con Sebastián Lizarzaburu sobre el matrimonio y lee da el ultimátum.

“Me he roto el lomo para convertirme en la mujer que hoy soy, transité por caminos difíciles, me caí y levanté miles de veces y no me merezco menos”, señaló la conductora de La banda del Chino.