Ethel Pozo alista matrimonio fuera de Lima con Julián Alexander para el próximo 2022

Ethel Pozo reveló en el programa América Hoy que se casará con su novio, el productor televisivo Julián Alexander, el próximo año 2022. La conductora desea organizar una “linda ceremonia” en una locación ubicada fuera de la ciudad, con íntimos invitados.

“Todo depende del Estado, porque aún no se autorizan las fiestas”, señaló la figura de América TV, quien se comprometió con el hermano de Michelle Alexander en julio del pasado 2021.

La hija de Gisela Valcárcel aseguró que prefiere esperar a que la pandemia del coronavirus al fin termine, para poder celebrar su boda con una gran fiesta. “(Será) Fuera de Lima, pero tenemos que esperar a ver si la ley lo permite”, refirió para Trome.

Además, manifestó sus deseos de tener un tercer hijo al ser consultada por futuros herederos con Alexander. “Si Dios quiere sí, claro. Nos gustaría.”, expresó.

Ethel Pozo y Julián Alexander anuncian compromiso con tiernas dedicatorias

Con ayuda de las hijas de Ethel Pozo, Julián Alexander Mujica sorprendió a la conductora y le pidió compartir el resto de su vida con él, en medio de su viaje a Cancún.

La conductora de televisión Ethel Pozo fue sorprendida con la propuesta de matrimonio durante sus vacaciones en Cancún. Foto: Ethel Pozo / Instagram

“¡Y dijimos sí! No puedo con la emoción, mi corazón explota, literal, al escribir estas líneas. No puedo aguantar más contarles la emoción que viví y que vivo hasta ahorita. Mi ahora novio Julián se puso en complicidad con Dome y Lua y me propuso matrimonio. Las tres llorábamos de emoción, yo no lo podía creer”, escribió posteriormente la famosa de 40 años.