El poder del Amor: ¿Austin Palao está seguro de que Elizabeth Cáder volverá con él?

El episodio 25 del reality El poder del amor, emitido el viernes 10 de setiembre, evidenció que Austin Palao no pierde las esperanzas de volver con Elizabeth Cáder, quien días atrás desistió de avanzar su relación con el peruano tras admitir que ella y Don Day se atraían mutuamente.

Fue precisamente la modelo hondureña la que le contó a su compañera Griss Romero sobre esto al final del capítulo al provechar que ambas se encontraban solas en la sala.

“Te voy a contar algo que ustedes no escucharon cuando estábamos allá (en la casa de los hombres)”, inició.

“Cuando yo abracé a Austin para despedirme, él me dijo —no sé exactamente (las palabras)—, pero me dijo algo como: ‘No te preocupes, vas a regresar’” , dijo entre risas la Miss Top Model of the World 2016.

Con evidente sorpresa, su compañera Griss Romero, quien ostenta el título de Miss World Honduras 2019, le preguntó si de verdad el exintegrante de Esto es guerra dijo eso.

“Fue algo así, eso me dio a entender”, aseguró Elizabeth Cáder, quien el fin de semana disfrutó de un romántico paseo con Austin Palao por las calles de Estambul, Turquía, país donde se graba El poder del amor.