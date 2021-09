11 de setiembre: el emotivo homenaje de Bruce Springsteen a las víctimas del atentado

Este sábado 11 de setiembre se conmemora el aniversario 20 del atentado a las Torres Gemelas de Estados Unidos. Por ese motivo, se realizó una ceremonia de homenaje en memoria de las miles de víctimas que dejó el fatídico incidente.

En el evento se presentó el rockero y compositor Bruce Springsteen, quien realizó una emotiva presentación al cantar el tema “I’ll see you in my dreams” (Te veré en mis sueños). En un momento del show, el público asistente se conmovió al recordar el lamentable hecho.

El homenaje se llevó a cabo en el sitio donde se encontraban las Torres Gemelas. Entre los invitados estuvieron el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y los exmandatarios Barack Obama y Bill Clinton, además de los familiares de las personas que fallecieron esa mañana del 11 de septiembre del 2001.

Mike Low, padre de una de las azafatas que volaba en el avión que impactó contra una de las torres, dijo en un fragmento de su discurso : “Mientras recitamos los nombres de los que perdimos, nuestra memoria vuelve a ese terrible día, cuando sentimos que un espectro malvado había descendido sobre el mundo, pero también fue un momento en el que mucha gente actuó más allá de lo ordinario”.