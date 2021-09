Nath Campos tras conocer libertad condicional de Rix: “No volveré a pausar mi vida por esto”

Luego de declararse culpable ante la acusación por violencia sexual contra Nath Campos, Rix obtuvo libertad condicional, tras pagar una reparación del daño, causando el asombro e indignación de muchos. Al saber esto, la víctima se pronunció sobre esta resolución.

A través de sus redes sociales, Nath aseguró que no desea volver a hablar sobre este tema. Asimismo, agradeció a todos sus seguidores por el respaldo que le dieron durante este proceso y también mencionó que, en parte, se siente tranquila por haber enfrentado esta situación.

“Sé que es complicado y es frustrante. Es un proceso que emocionalmente me ha tomado digerir y una parte de mí está muy contenta de tener cierre de capítulo. Como les he dicho más de una vez, mi propósito al hablar y contar mi historia siempre fue llegar a mujeres que podrían vivir o estar viviendo algo similar, cambiar algo en la gente que me ve y quitarme una carga y un peso de encima que por años arrastré a distintas áreas de mi vida”, sostuvo.

Publicación de Nath Campos Foto: Instagram

Asimismo, aseguró que su vida no se volverá a detener por este caso y dijo con firmeza que ya habló todo lo necesario con respecto a esta situación.

“No quiero volver a pausar mi vida o mi trabajo por esto, así que por lo mismo les digo que no planeo seguir hablando de este tema. Creo que ha sido suficiente y he dicho y he aclarado todo lo que hay que decir y aclarar”, escribió en sus historias de Instagram.

Publicación de Nath Campos Foto: Instagram

Youtuber Nath Campos acusa de abuso sexual al influencer Rix

A inicios de año, la youtuber Nath Campos acusó al influencer mexicano Rix de haber abusado sexualmente de ella cuando ambos coincidieron en una discoteca hace varios años. La víctima narró que luego de una salida con unos amigos él se aprovechó de su estado de inconsciencia.