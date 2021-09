Mon Laferte pasó momentos de terror durante el terremoto que azotó México

Un fuerte terremoto de 7.1 de magnitud sacudió este último martes gran parte de la zona sur de México dejando como saldo dos fallecidos. La tierra no dejó de temblar tras este primer movimiento, sino que además se registraron más de 200 réplicas durante las siguientes horas, lo que generó temor entre la población.

Para su mala suerte, Mon Lafarte no pudo evitar sentir este sismo de gran magnitud y vivió segundos de terror mientras ocurría. Por ello, la cantante chilena utilizó su cuenta de Twitter para compartir con sus miles de seguidores su inolvidable experiencia.

La artista de 38 años vive en México desde hace varios meses y ahora se encuentra atravesando por su primer proceso de gestación. El relato de Mon detalló que sus piernas le jugaron en falso y por suerte se encontró con una señora que la acobijó con un cálido abrazo.

Mon Laferte radica en México desde hace varios meses.

“¡Buenos días! Ayer estaba solita y me tocó el sismo en un piso 10 en (avenida) Reforma y se movía mucho. Luego bajé por las escaleras y me temblaban las patitas. No vuelvo a quedarme en un piso 10 en la Ciudad de México. PD: gracias a la señora que me dio un abrazo”, expresó.

Durante las horas posteriores al terremoto ocurrido en México, las redes sociales se inundaron con videos que mostraban el pavor que sintió la población durante esos segundos. Incluso se vieron aquellas luces en el cielo que también se lograron apreciar en el sismo ocurrido en Perú en el 2007.