Melissa Klug tras pedida de mano de Jesús Barco: “Es algo tan emocionante, tan mágico”

Melissa Klug y Jesús Barco se han convertido en una de las parejas peruanas más sólidas y estables del momento. Por ello, el futbolista formado en Universitario se animó a proponerle matrimonio a la chalaca este último miércoles 8 de septiembre cuando ambos cumplían un año de relación.

La madre de Samahara Lobatón se mostró muy emocionada por el hecho y reveló que es la primera vez que le piden la mano de una manera tan romántica. Además, agregó que sus hijas ayudaron a su novio a organizar toda la decoración para tan importante momento.

“Ellos (mis hijos y mi familia) fueron los más emocionados y los cómplices de esta hermosa sorpresa. Es la primera vez que me piden de esa manera es algo tan emocionante, tan mágico”, indicó para Trome.

Melissa Klug y Jesús Barco se comprometieron en matrimonio el pasado 8 de septiembre. Foto: Instagram

Por otro lado, Melissa Klug reveló que hace caso omiso a quienes la critican por la diferencia de edad con Jesús Barco señalando que en estos tiempos es poco relevante . Asimismo, la ‘Blanca de Chucuito’ confirmó que aún no tienen ninguna fecha pactada para llevar a cabo el matrimonio.

“Imagínate, estamos en el 2021. La diferencia de edades ni cosquillas nos hace, allá la gente sufridita (haters) que la pasan mal. Me hace feliz que las personas que me aman y me estiman, celebren conmigo, el resto no cuenta para mí”, indicó.

“No hay fecha, pero eso sí no seré la eterna novia ja, ja, ja. Está a la medida para mí, es hermosa”, finalizó.