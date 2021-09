La voz senior: Eva Ayllón tuvo duras críticas para participante extranjera que interpretó “Adoro”

La vendedora ambulante Elizabeth Rodríguez llegó al casting de La voz senior para cumplir su sueño de subir a los escenarios y cantar para el público, como lo hace diariamente en las calles mientras vende sus productos. Sin embargo, la extranjera no tuvo el desenlace esperado.

La mujer de 66 años interpretó con mucho sentimiento el tema “Adoro”, de Armando Manzanero, pero no logró que los entrenadores giren sus sillas para pedirle formar parte de sus equipos.

La cantante Lucía Galán, del dúo Pimpinela, precisó que no le gustaron los vibratos “demasiado marcados”, mientras que su compañero Tony Succar consideró que Elizabeth no pudo controlar la emoción.

Por su parte, Daniela Darcourt fue más benevolente al agradecer el show que presenció, pues “lo disfrutó mucho”. “Tienes un timbre muy particular, un dolor en la garganta muy fuerte, muy potente (...) nos has hecho vibrar con cada frase que has dicho”, comentó.

Fue Eva Ayllón quien explicó las fallas que encontró en la interpretación de la ciudadana venezolana y le recomendó clases de canto para mejorar su habilidad.

“Definitivamente, cuando uno canta debe hacerlo en paz, tranquila, mostrarte a ti misma y demostrar a la gente lo que estás haciendo. Es susurrarlo, es conversarlo, es contarlo (...) El tema es fuerte, pero hay formas de hacerlo (cantarlo). Yo creo que con esta explicación tú me puedas entender”, sentenció la cantante criolla.