John Lennon: Imagine, la obra cumbre del artista inglés cumple 50 años

“Imagina que no hay paraíso, es fácil si lo intentas. Ningún infierno debajo de nosotros, por encima de nosotros, solamente cielo. Imagina a toda la gente viviendo al día...” dice parte de la canción Imagine que compuso John Lennon y que no imaginó que a lo largo de sucesivas generaciones se siga utilizando para expresar denuncias sobre la guerra, la corrupción política y religiosa, la discriminación, la lucha contra la violencia, así como también el llamado a la paz ante tiempos difíciles como la pandemia.

El tema ha sido interpretado por más de 200 cantantes durante estos 50 años y fue utilizado hace poco en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, realizados este año.

Datos para conocer más a Imagine

Imagine se grabó en Tittenhurst Park, en Ascott, Inglaterra, antigua casa de campo georgiana en una finca de muchas hectáreas con laguna artificial, grandes hectáreas verdes y flores a su medida.

Antes de grabar Imagine, John Lennon se sometió a sesiones de “terapia primal”, también conocida como “terapia de grito primal”. Esta corriente fue desarrollada por Arthur Janov y propone que el dolor de los traumas de infancia deben exteriorizarse y re-experimentarse para sanar.

Lennon estaba muy inseguro del disco. Invitaba a sus amigos más cercanos a escucharlo para asegurarse de recibir un buen feed back. Cuando sus amigos le confirmaban lo bien que sonaba y que la canción Imagine sin duda iba a ser un éxito, John Lennon respondía: “No lo sé, creo que solo es un disco de rock”.

La grabación de Imagine estuvo a cargo de Phil Spector, músico y productor estadounidense, considerado una de las figuras más influyentes de la historia de la música pop.

George Harrison participó en múltiples canciones de Imagine. Sus guitarras se pueden escuchar en Crippled Inside, I Don’t Want to Be a Soldier, Gimme Some Truth, Oh My Love y How Do You Sleep?.

How Do You Sleep? fue la canción que sorprendió cuando salió el disco por ir dirigida a Paul McCartney. Fue la respuesta a ‘Too Many People’ del album RAM de McCartney, donde Paul hablaba de Jon Lennon y Yoko al reclamar que había “Demasiada gente predicando”. La respuesta de Lennon fue “Sgt Pepper te tomó por sorpresa. Será mejor que veas a través de los ojos de esa madre. Esos fenómenos tenían razón cuando dijeron que estabas muerto. El único error que cometiste fue en tu cabeza… Lo único bueno que hiciste fue Yesterday”.

La portada del disco es una fotografía que tomó Ono usando una Polaroid. “Yoko ha tomado el anverso y el reverso de mi álbum como una Polaroid. Es una nueva técnica llamada Polaroid Close Up. Es fantástica”, señaló Lennon.

Fue Yoko Ono quien pensó en el concepto detrás de Imagine. La artista empleó la idea del disco y la canción en su libro de poemas de 1962: Grapefuit.

Originalmente, solo John Lennon apareció en los créditos de Imagine, aunque él reconoció que Yoko tuvo un importante papel en la composición. Dos días antes de su muerte, John volvió a insistir en el crédito de su esposa, en su última entrevista radial. Sin embargo, no fue hasta 2017 cuando se le reconoció la composición a Yoko y se le incluyó en la lista de créditos.

En 2017, la canción Imagine fue declarada la canción del siglo XX según el Music Publishers Association.

Bodas de oro de Imagine

Para celebrar el 50 aniversario de la canción, el álbum y la película Imagine, este 10 de septiembre Capitol/UMC lanzará una edición limitada. Será un LP doble en vinilo blanco, con las aclamadas Ultimate Mixes 2018 del disco, producidas por Yoko Ono Lennon, así como tomas inéditas y el demo original de la canción.

Además los muros de emblemáticos edificios en Berlín, Londres, Nueva York y Tokio, proyectaron una de las frases más conocidas de la canción: Imagine all the people living life in peace, “A John le hubiera encantado esto. Imagine encarna lo que creíamos ambos en ese momento. Todavía estamos juntos ahora y todavía lo creemos. El sentimiento es tan importante ahora como cuando fue escrito y publicado hace 50 años”, expresó la viuda de Lennon en un comunicado del sello discográfico.