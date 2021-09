Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez tendrán su hijo con nacionalidad española y peruana

Recientemente Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid anunciaron que se convertirán en padres. Como era de esperar, Jessica Newton se ha mostrado muy emocionada con la noticia y ha contado algunos detalles de su esperado nieto.

A través de sus redes sociales, la organizadora del Miss Perú contó que el bebé tendrá nacionalidad peruana y española.

Todo ocurrió durante una dinámica de preguntas y respuestas, donde una de sus seguidoras le consultó si sus hijos son peruanos o españoles. “Mis cuatro hijos tienen doble nacionalidad. Son peruano/españoles y mi nieto también lo será” , escribió en sus historias de Instagram.

Publicación de Jessica Newton Foto: Instagram

Cassandra Sánchez acaba de compartir el género del bebé que espera con Deyvis Orosco. En sus redes sociales, la joven contó que será un varoncito. “It’s a boy (es un niño)”, respondió a la pregunta de sus seguidores.

Además, pidió a sus fans sugerencias para nombrar a su pequeño, pese a que ya se decidió. “Leyendo todos los nombres que me mandan, siempre me gusta leerlos. Aunque nuestro pequeñito ya tenga nombre”, escribió.

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid anuncian embarazo

En la mañana de este 7 de setiembre, Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid anunciaron que se convertirán en padres. Ambos publicaron la noticia en sus redes sociales, donde compartieron emotivos mensajes.

“Ustedes estuvieron en los momentos más difíciles que la vida me puso, jamás podré olvidar el día que perdí a mi padre, y todo lo que me tocó vivir cuando era solo un chico, pero en cada paso que di siguieron conmigo, es por eso que desde el fondo de mi corazón, ¡hoy comparto el regalo más maravilloso que la vida me ha dado! Gracias Dios, gracias papá. Gracias, mi amor, Cassandra Sánchez”, escribió Deyvis Orosco en la publicación junto al video de la ecografía.