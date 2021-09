Christian Domínguez no quiere más polémicas con exparejas: “Mi familia es lo más importante”

El cantante Christian Domínguez conversó con reporteros del espacio Magaly TV, la firme para aclarar que está concentrado en su presente y quiere darle tranquilidad a su pareja Pamela franco, luego de negarse a asistir al programa Reinas del show, donde participan sus exparejas Isabel Acevedo y Vania Bludau.

“Hay que respetar mucho el presente, mi presente quiero que esté tranquilo. Mi señora es increíble, de verdad que estoy muy contento, estoy muy agradecido, es una gran mujer, una gran mamá”, señaló el líder de la Gran Orquesta Internacional.

Además, el cumbiambero aceptó que tuvo errores en sus relaciones pasadas, no obstante, actualmente se siente mucho más maduro para afrontar situaciones difíciles.

“Mi familia es lo más importante para mí, de muchacho me pude equivocar, de repente pude tomar malas decisiones (...) Pero hoy no, ya es innecesario, ya no somos chiquillos y queremos estar felices y tranquilos”, continuó.

“Siempre voy a defender mi posición, esto que está pasando no creas que es de mi agrado, que hayan este tipo de problemas no es que lo disfrute”, aclaró.

Pamela Franco incómoda con situación de Christian Domínguez y exparejas: “Afecta a mi bebé”

Pamela Franco puso un alto a la situación que se ha generado en torno al ambiente laboral de su pareja Christian Domínguez, pues los espacios América TV y Reinas del show estarían buscando generar polémica entre él y sus exparejas Isabel Acevedo y Vania Bludau.

“Es inevitable que hay cositas que escapan de mis manos y también de las manos de Christian, pero es inevitable que me incomoden y me fastidien. Todo lo que me pasa a mi le afecta a mi bebé porque todavía estoy dando de lactar y hay cositas que sí… no soy de piedra”, señaló la ex Alma bella para el programa de Magaly Medina.