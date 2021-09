Pamela Franco incómoda por polémicas en programa de Gisela Valcárcel: “No soy de piedra”

La cantante Pamela Franco se pronunció sobre la polémica que se generó entre las exparejas de Christian Domínguez en el reality de Gisela Valcárcel, Reinas del show 2.

La intérprete de cumbia brindó una entrevista para Magaly TV, la firme en la que expresó su incomodidad por el programa de la conductora. Ella aclaró que aún se encuentra dando de lactar a su hija, motivo por el cual sus emociones también podrían afectar a la pequeña.

“Es inevitable que hay cositas que se escapan de mis manos y de las de Christian, pero es inevitable que me incomoden y me fastidien. Todo lo que me pasa a mí le afecta también a mi bebé porque todavía estoy dando de lactar y hay cositas que sí, no soy de piedra”, expresó la pareja de Christian Domínguez.

Sobre la presencia de Isabel Acevedo y Vania Bludau en Reinas del show 2, la cantante de cumbia mencionó que, en un primer momento, no le molestó que las ex chicas reality vuelvan a ser vinculadas con el cantante, pero luego su reacción cambió.

“Lo vi, no tengo nada que opinar. Yo creo que es televisión, yo no soy quien para decirle a las personas lo que tienen o cómo tienen que manejarse. La señora es una profesional, ella sabe cómo se maneja. En ese momento no me incomodó, me causó risa. Ya después lo que vino como que me sacó de onda”, sostuvo Pamela Franco.

Al ser consultada por las declaraciones de la bailarina Isabel Acevedo, la exintegrante de Alma bella dijo: “Un ex no es para hacer un show”