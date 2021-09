Pamela Franco arremete contra Isabel Acevedo: “Un ex no es para hacer un show”

Pamela Franco se volvió a pronunciar sobre la polémica que se ha desatado tras las presencias de Isabel Acevedo y Vania Bludau en Reinas del show.

Durante una entrevista con las cámaras de Magaly TV, la firme, la cantante reconoció que cuando ella fue llamada para participar en la edición pasada del reality de baile fue porque es pareja de Christian Domínguez.

“Hay que ser realista, es como que yo te diga ‘me han llamado a mí porque quiero’, me llevaron porque soy la pareja de Christian , pero si se quiere sentir bien así, bueno pues”, comentó.

Sin embargo, señaló que en el programa de Gisela Valcárcel juntaron a las exparejas de Christian Domínguez para que haya controversia. Pamela Franco aseguró que no hay nada de malo sobre las presencias de las jóvenes en Reinas del show, pero recordó que el papá de su hija no terminó bien su relación con Isabel Acevedo.

“Te voy a ser franca, ni me va ni me viene, la cacha, el doble sentido, ya no hay niños, somos hombres hechos y derechos. No hay nada de malo que se junte un ex cuando ya no pasa nada, pero el tema aquí es que Christian no asistió al programa porque sabía que se iba a provocar con este encuentro, si la otra persona (Chabelita) lo llevara por el lado profesional, pero sabemos que no es as í”.

Como se recuerda, Christian Domínguez no quiso asistir al estreno de Reinas del show porque sabía que Isabel Acevedo y Vania Bludau serían presentadas. Además, el cantante de cumbia se ausentó el martes 7 de setiembre de América hoy por la presencia de la popular ‘Chabelita’.

Asimismo, Pamela Franco lamentó que Acevedo se haya tenido que prestar a este show para destacar en Reinas del show y no debido a su talento.

“Un ex no es para hacer un show porque lo tenemos todos, es algo supe simple, creo que las personas involucradas deberían manejarlo más sutil (...) Era su oportunidad de brillar con luz propia, pero ya se manchó ”.

Finalmente, la pareja de Christian Domínguez reveló que toda esta situación de burlas, doble sentido o el intentar reunir al conductor con Isabel Acevedo le afecta tanto a ella como a su bebé.

“Es inevitable que me incomoden cosas y me fastidian, estas cosas le afectan a mi bebé porque estoy dando de lactar”, concluyó.