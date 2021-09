Nicola Porcella confirma que no estará en Lima para la revancha entre EEG vs. Guerreros

Los participantes de Esto es guerra volvieron de México luego de lo que fue una estrepitosa derrota ante Guerreros 2021. Los conductores y demás integrantes del programa nacional explicaron las razones de su caída en el extranjero, aunque también señalaron que ya piensan en lo que será la esperada revancha en Lima.

A propósito de este duelo a llevarse a cabo en la capital peruana, Nicola Porcella reveló, mediante una transmisión en vivo a través de su Instagram, que no estará presente en dicho enfrentamiento. El peruano, que desde hace varios meses vive en el país azteca, explicó que su ausencia se dará por razones familiares.

“Creo que no, por lo que hablado con mi familia es un 99,9% que no. De repente otros sí van a ir, pero lo que es yo no”, explicó el chico reality. De igual forma, el exintegrante de Esto es guerra dio algunos detalles de los percances sucedidos durante el duelo ante Guerreros México.

Uno de sus seguidores le consultó a Nicola Porcella la razón por la que no respaldó a Johanna San Miguel en el enfrentamiento que tuvo con el locutor azteca. El experimentado participante indicó que estaba dentro del agua para un reto cuando sucedió todo en torno a la conductora.

“Primero, yo estaba en la piscina y no escuché, no entendí. De ahí cuando me contaron todo les expliqué cómo es la voz en off acá (México) y no creo tampoco que él haya querido faltarle al respeto. De ahí todo el mundo habló y luego se vieron las imágenes cuando se acabó el programa”, añadió.