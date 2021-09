Mia Khalifa sobre su carrera en el cine para adultos: “Pensé que nadie lo descubriría”

Pese a que su duración en ese mundo fue breve, apenas por algunos meses del 2014, el nombre de Mia Khalifa está asociado estrechamente con videos de contenido sexual.

Ahora, la actriz y DJ libanesa denuncia que está recibiendo constantes amenazas del Estado Islámico (EI) debido a que hace algunos años rodó una producción usando el hiyab (pañuelo islámico que usan las mujeres musulmanas), y fue un hecho que causó mucho revuelo.

Actualmente, Mia cuenta con 16 millones de seguidores en Instagram, pero no está orgullosa de su fama mundial, puesto que, después de tantos años de subordinación y opresión, y de haber construido una nueva vida y seguido otras carreras, basta googlear su nombre en los portales web para que aparezcan videos de contenido sexual en los que ella aparece .

En una reciente entrevista en el programa Hard Talk de la BBC, Khalifa habló de la industria pornográfica y la cultura del siglo XXI. En dicho espacio, dijo lo siguiente: “Mi cuenta de Instagram fue hackeada por simpatizantes de EI, que publicaron propaganda por todas partes (…); no me hice una cuenta nueva hasta un año después, cuando decidí aceptar mi destino como la infame exestrella porno e intentar cambiar la narrativa”.

Entrevista a Mia en el programa 'Hard Talk ' de la BBC.

Admitió que en ningún momento tuvo en sus planes convertirse en una estrella mundial, pues creía que sus filmaciones pasarían desapercibidas al ser grande la cantidad de mujeres que atraviesan esa industria.

“ Pensé que nadie descubriría que haría porno. Ahí miles de chicas grabándose teniendo intimidad y nadie conoce sus nombres. Quería hacerlo como un secreto, pero todo reventó ”, señaló.

Por otro lado, la influencer ha descartado rotundamente volver a ingresar a ese mundo y aseveró que de poder regresar en el tiempo no aceptaría la propuesta que le hicieron años atrás.

“Por suerte hay un spray de gas pimienta que nosotras, las mujeres, podemos llevar en la cartera… ¡Úsalo! ¡Corre! ¡Que no te engañen, que no te usen!”, indicó.

Inicios de Mia en el cine para adultos

Todo comenzó cuando un tipo se le acercó y le preguntó si le gustaría modelar.

“Después de que llegué al estudio, era un lugar muy respetable, un lugar magnífico en Miami, en Doral, Florida. Estaba limpio. Todos los que trabajaban allí eran amables. Todos sus cubículos estaban decorados con fotos familiares. Como si no fuera nada dudoso o algo que me hiciera sentir incómoda”, añadió.

Asimismo, Khalifa reconoció que, cuando su familia se enteró, llegó a excluirla y a alejarse de ella.

“Me sentí completamente alienada, no solo por el mundo, sino también por mi familia y las personas que me rodeaban, especialmente después de dejarlo, cuando aún estaba sola. Y quiero decir que me di cuenta de que algunos errores son imperdonables. Pero el tiempo cura todas las heridas y las cosas están mejorando ahora”, comentó Mia.