Magaly Medina lleva 10 cisternas de agua y donaciones a afectados de San Juan de Lurigancho

El corte de agua en San Juan de Lurigancho continúa generando preocupación en la población. Esta vez, la conductora Magaly Medina no fue indiferente al llamado de los vecinos y acudió a la zona afectada con 10 cisternas de agua y donaciones.

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora de Magaly TV, la firme anunció que junto a su equipo de producción visitó el distrito para solidarizarse con las familias que buscan conseguir agua desde hace casi una semana.

“Hemos llegado junto con varios reporteros y mi equipo de producción acá, a las alturas de San Juan de Lurigancho. Como ven, están en emergencia, no tienen agua desde hace varios días. Los camiones le cobran muy caro por el agua”, expresó.

Reveló que pese a la gran cantidad de donaciones que llevó, no ha sido suficiente para ayudar a todos las personas afectadas. “Hemos decidido venir a traerles baldes, agua embotellada y 10 cisternas de agua, que realmente no alcanzan. No es suficiente”, agregó la conductora.

En otro momento, Magaly Medina aprovechó para hacer un llamado a las autoridades peruanas y exigir que se solucione el problema lo antes posible.

“Este Gobierno inoperante, los gobiernos municipales no hacen absolutamente nada, y Sedapal, bien gracias”, dijo la figura de televisión evidentemente indignada.

Por su parte, el gerente general de Sedapal, Richard Acosta, informó que el servicio de agua potable se reestablecerá el domingo 12 de setiembre en San Juan de Lurigancho, luego de que fuera suspendido por un aniego en la Av. Tusilagos el último sábado 4.