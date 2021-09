Kunno en el New York Fashion Week: así fue su espectacular desfile al cierre del show

El popular tiktoker Kunno sorprendió con un espectacular desfile en la pasarela del New York Fashion Week, que se llevó a cabo el miércoles 8 de setiembre.

A sus 21 años, el influencer mexicano cumplió su sueño de poder internacionalizarse gracias a la invitación que recibió por parte de la diseñadora colombiana Paris Rodríguez , quien se mostró contenta al darle la bienvenida durante el evento.

A través de las redes sociales, el video de la presentación de Kunno en el New York Fashion Week se convirtió en viral . En este se observa que el tiktoker tiene dos cambios de look, uno es un atuendo de dos piezas con flecos en color negro y el otro es un vestido largo en tono coral.

Los asistentes reaccionaron con gritos y aplausos al verlo ingresar en la pasarela. El desfile del joven se llevó a cabo al cierre del show del prestigioso evento de moda internacional, que también contó con la presencia de otras celebridades como Shakira y la top model Karen Soto .

Hace unos días, Kunno expresó su felicidad al dar la noticia a sus seguidores. “De una caminata de TikTok a desfilar por las pasarelas del New York Fashion Week. Ustedes no se imaginan cuántos ‘no’ he recibido cuando toco puertas para hacer modelaje. Pero Dios dijo que sí. Mi sueño más grande está por hacerse realidad. Gracias”, se lee en su publicación.

Kunno estrenará su tercera canción “Qué perra soy”

Este jueves 9 de setiembre, Kunno estrenará su nueva canción titulada “Qué perra soy”, que es su tercer sencillo en lo que va de su carrera como cantante.

“Una canción que me empodera, una canción que cuando me veo al espejo me hace sonreír y me recuerda que puedo cumplir mis sueños”, escribió en Instagram.