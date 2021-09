Karen Schwarz defiende carrera musical de Michelle Soifer: “Déjenla ser, quiere ser cantante”

La presentadora de televisión Karen Schwarz aprovechó un momento en el programa Mujeres al mando para referirse al reciente problema que tuvo Michelle Soifer con el lanzamiento del videoclip de “Bye bye”, material audiovisual que estuvo en peligro de ser vetado por la plataforma YouTube por presunto contenido explícito.

La ex miss Perú expresó su respaldo a la cantante y aseguró que ella sí apuesta por el talento de la ‘exguerrera’. “No hay nada, no hay desnudos ni nada. Yo considero que a Michelle no la dejan ser: si es chica reality, que por qué lo es; si es tal, que por qué tal. Déjenla ser, quiere ser cantante. Ella comentó que ya tuvo la oportunidad de ser chica reality y se siente orgullosa de serlo, pero se encuentra en otra etapa de su vida, déjenla ser”, señaló.

Además, Schwarz destacó al equipo de profesionales que trabaja al lado de Michelle Soifer para impulsar su carrera en la música. “Tiene un equipo que he visto en La voz Perú, cuando fueron a presentar su video, y es bien power, que sabe de la música, que confía en ella. Si esta gente confía en ella, la gente que no la quiere ver que no la vea, y la gente como yo, que sí apuesto por el talento de Michelle, vamos para adelante”, continuó en el espacio de Latina.

Giovanna Valcárcel y Thais Casalino se sumaron a lo dicho por su compañera para apoyar a la popular ‘Michi’. “Entre peruanos tenemos que apoyarnos. En verdad, está tan perfectamente hecho el video como tal... porque ella se consiguió a los mejores; incluso en vestuario consiguió al diseñador de Jennifer López”, precisó la periodista.