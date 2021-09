Instagram: Merly Morello contó por qué tuvo que dejar de asistir a clases

A través de su cuenta de Instagram, la influencer se hizo un espacio en su agenda para brindar una entrevista al espacio Saltar intro. Allí, reveló detalles inéditos de su vida personal y artística.

A su corta edad, Mery Morello viene destacando en el mundo artístico debido a su participación en distintas producciones nacionales. Una de ella es De vuelta al Barrio, teleserie que se ha ganado la simpatía y la preferencia del público por la trama y las historias de sus personajes.

La artista contó que tuvo que sacrificar varios momentos para dedicarse de lleno a la serie De vuelta al Barrio.

“ Me retiré del colegio presencial en tercero de secundaria en la segunda temporada de De vuelta al barrio, porque los horarios no me daban. Quería seguir estudiando; sin embargo, quería seguir actuando. Antes, era solamente colegio, grabar, regresar, hacer tareas, con las justas dormir, entonces yo no socializaba mucho ”, expresó a Saltar intro.

Asimismo, comentó que durante esa época no asistía a reuniones sociales con amigos y que ahora los puede frecuentar sin necesidad de ir al colegio presencialmente.

Merly enfatizó que la educación remota es una gran opción para terminar la secundaria desde casa.

Inicios de Morello en el campo actoral

Fue en 2017 cuando descubriría la fama al llegar a formar parte del elenco de De vuelta al Barrio , demostrando sus dotes para la actuación al interpretar al personaje de Liliana Guerra Salas , mejor conocida como “Lili” en la serie.

“Es el segundo rol que hago de corte dramático. El primero fue un cortometraje de universidad hace años. Pero este el primero que se va a mostrar al público. Estoy bastante emocionada. Fue muy divertido poder trabajar con Gabriel Rondón fuera de De vuelta al barrio e interpretar personajes completamente distintos a los que habitualmente hacemos”, comentó Morello.

Además, sube paulatinamente contenido a Tiktok, en donde tiene más de 3 millones de seguidores, y comparte momentos de su vida y realiza trends de coreografías.