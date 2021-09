Influencer brasileña Bianca Andrade y su esposo no le asignarán género a su bebé

Bianca Andrade y su esposo Fred, dos influencers muy conocidos en Brasil, causaron todo tipo de reacciones tras revelar en una entrevista que han decidido no asignarle un género a Cris, su bebé recién nacido.

“Mi bebé tomará esa decisión cuando tenga la madurez necesaria para hacerlo”, explicó Andrade para la revista brasileña GQ.

Asimismo, indicó que la decisión la tomaron luego de que Fred, su esposo, conversara con su hermana, quien se define como no binaria.

“Cuando nos enteramos del embarazo estábamos superemocionados y queríamos hacer de todo, incluso un festejo para cuando supiéramos el sexo de Cris”, contó Fred para el medio de Brasil.

“Cuando le contamos eso a mi hermana, ella dijo: ‘¿Por qué vas a hacer eso? ¿Por qué necesitamos celebrar el género y no solo celebrar a la persona?’. Ella me dijo esto de una manera muy ligera y me hizo pensar”, sostuvo el youtuber.

Tras esa conversación, la pareja tomó la decisión de no imponerle un género a su bebé en relación al sexo con el que naciera.

“Para nosotros no importa si nace un niño o una niña. Por eso elegimos el morado para su habitación y su vestimenta, que es una mezcla de rosa y azul. Es mi color favorito y Bianca también tiene una fuerte conexión con ese color, así que fue perfecto”, finalizó el influencer.