Fito Flores de La voz Perú: “Ahora la calidad de los artistas se mide por los seguidores”

La voz Perú volvió a conquistar a los televidentes con su última temporada, en la cual quedó como ganadora la talentosa Marcela Navarro. A pesar de que solo uno fue quien se quedó con el premio, muchos otros cantantes también se llevaron a casa otra importante recompensa: el reconocimiento del público.

Uno de ellos fue Fito Flores, quien llegó hasta la etapa de semifinales de la competencia y sorprendió semana a semana con sus presentaciones llenas de energía y pasión. Durante la competencia tuvo destacados conciertos en vivo y fue felicitado por su entrenador Guillermo Dávila.

Tal fue la popularidad que ganó durante su participación en el concurso de canto, que sus seguidores y fanáticos lo convirtieron en tendencia luego de su eliminación. A través de las redes lamentaron su salida y aseguraron que merecía estar en la gran final.

El intérprete habló con La República sobre sus inicios en la música, sus trabajos con la música lírica y el rock, además de su experiencia en La voz Perú.

Fito Flores se volvió muy popular entre los usuarios y seguidores de La voz Perú. Foto: Instagram

- ¿En qué momento decidiste incursionar profesionalmente en la música?

Yo lo tenía claro desde muy chico. Tenia 15 años y le dije a mi papá que quería ser guitarrista. Mi papá me dijo: “Si quieres ser músico, muy bien, te alquilas tu cuarto y te vas porque te vas a morir de hambre”. Siempre ha habido ese pensamiento, entonces con él elegimos una carrera ‘normal’. Averiguamos con Medicina o Arquitectura, pero eran muy caros y nosotros éramos tres. Al final terminé en Administración, que también me gustaba mucho, y ahí aprendí cosas que ahora aplico a mi carrera, como las diferentes percepciones que la gente puede tener sobre mi trabajo para poder hacer empresa de la música. Al finalizar me fui a Lima para estudiar lo que en verdad quería.

- Tienes varios años dentro de la industria musical, ¿cuál dirías que es el episodio más difícil que has atravesado?

Creo que fue cuando terminé la carrera y no ganaba mucho dinero. Recuerdo que buscaba instrucción y llegaba a Lima con la cantidad justa. Si una clase costaba 80 soles, yo llegaba con 100. Entonces, alguna vez tuve que pasar la noche en el parque Kennedy, estar por ahí hasta que llegase el día siguiente. Lo peor es cuando llegaba el día y posponían la clase.

Después hubieron muchas personas buenas que me alojaban, aprendí a apoyarme en ellos y han sido bastiones muy importantes en mi vida. Ahora ya no me quedaría nunca más a dormir en el parque Kennedy.

- ¿Consideras entonces que ha sido difícil para ti vivir de la música?

En ese tiempo sí, pero —con las herramientas que hay el día de hoy— un músico que se muere de hambre, como se decía antiguamente, es porque no quiere trabajar tanto. Ahora ves muchos artistas conocidos por sus redes sociales, lamentablemente ahora la calidad de los artistas se mide por el número de seguidores.

Ahora en tu celular tienes todo, puedes vender tu música estando en tu casa, hacer tu ‘home studio’ y producir con tu banda. Subes tu video y la gente comienza a seguirte como ha pasado con mucha gente que les ha ido espectacular y son famosos. De haber sabido que esto iba a ser así, todo el mundo hubiera estudiado música en aquella época. Ahora morirse de hambre con la música suena irreal.

- ¿Por qué escogiste como entrenador a Guillermo Dávila?

Fue por algo de estrategia, no pude irme con Mike Bahía porque lo bloquearon y eso es algo que ahora tengo que agradecer. (...) Yo creo que fue una buena elección porque, si hubiera ido con Daniela Darcourt, me hubiera cruzado con Sebastián Palma, que es mi amigo y de hecho no me hubiera gustado competir contra él. Para mí, la música no es una competencia. El formato de La voz Perú es una competencia y la competencia es la industria musical.

Felizmente atiné (al equipo). La gente ve la televisión y va tomando nota de quien más o menos está en cada equipo. Nosotros no teníamos ni idea, no sabíamos lo que había pasado, solo vas el día que grabas y se acabó

- ¿Cómo fue para ti irte de La voz Perú a tan poco de la gran final?

Para mí, quedarme hasta la semifinal fue ya todo un logro. Yo estaba feliz porque me quité una mochila gigante. Nadie entra a una competencia para perder, pero tengo que confesar que tampoco ingresé al programa para ganar. Ganar la competencia es algo bacán porque es el reconocimiento de la gente. Lo que yo buscaba es que la gente me pudiera conocer y me conoció más de lo que yo esperaba. Es más, cuando audicioné pensé que iba a voltear solo uno, pero voltearon los cuatro. La acogida de la gente en redes fue bestial, me escriben desde todo el Perú y países como Francia o Alemania.

Hay un concierto muy cercano en Lima, me llamó el manager de una gran cantante peruana y ya tenemos algo muy bueno. A eso me refería, como no firmé el contrato, soy un trabajador libre. Las propuestas llegan por ahí.

- ¿Cómo fue la relación con Guillermo Dávila? ¿Sigues manteniendo contacto con él?

Conmigo quedó en La voz. El maestro Guillermo es una gran persona, pero quizá no hubo tanta cercanía. No ha habido un espacio fuera o de repente no se dio conmigo. Solo tuvimos los ensayos, a mí me gusta porque demuestra la imparcialidad del asunto. Todo se mantuvo muy profesional y debe ser así, ya que no se puede mezclar la amistad con la competencia.

- Ahora que ya terminó el programa, ¿qué proyectos tienes a futuro?

Lo que sigue es la producción de mi álbum, en dos meses o tres lanzaré mi primera canción. Va a ser una canción para todos los fallecidos por la COVID-19, un tributo. Con esto encontré la manera de enviarle mis condolencias a los familiares de todas las personas que nos han dejado.

También se vienen conciertos con covers y también mis canciones. Otro de los objetivos es postular a algunos concursos en el extranjero para demostrar de lo que soy capaz. La gente ya escuchó mi voz y ahora quiero hacerlo de manera más profesional. Yo me voy a encargar de seguir trabajando día a día.