Emilia Drago se muestra orgullosa de su cuerpo tras dar a luz: “No te queda más que amarlo”

Emilia Drago se convirtió en la nueva competidora de Reinas del show y, por tal motivo, se encuentra ensayando el número que presentará en la gala del sábado 11 de setiembre.

Durante los entrenamientos, la actriz peruana fue sorprendida mientras hacía bromas sobre su cuerpo tras haber tenido dos hijas.

“Escúchenme todos. Todas podrán tener algún pasito, lo que quieran, pero esto (su vientre) no lo tiene nadie, ¿me están escuchando? Esto es vida ”, señaló Emilia Drago en el video, y despertó la risa de sus compañeros.

El divertido video fue publicado por Gisela Valcárcel a través de sus historias de Instagram. “Mujeres de verdad”, escribió la conductora de Reinas del show.

Por su parte, Emilia Drago también compartió el clip en sus redes y comentó lo siguiente: “Cuando la maternidad te deja un pellejo loco, no te queda más que amarlo, jajaja”.

Emilia Drago orgullosa de su cuerpo. Foto: captura/Instagram.

Como se recuerda, la actriz peruana dio a luz a segunda hija a mediados de mayo del 2020. Desde ese momento, ella empezó a publicar fotos y videos en Instagram de cómo su cuerpo cambió tras el parto.