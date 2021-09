EEG: el ‘Zar’ de Guerreros México reveló que Facundo González lo insultó y amenazó

La batalla entre Esto es guerra y Guerreros México 2021, la cual terminó con una victoria clara para los aztecas, sigue dando que hablar. Y es que, a pesar de los retos y duelos entre los competidores, lo sucedido entre el Carlos Alberto Aguilar, más conocido como el ‘Zar’, y los integrantes del programa peruano fue uno de los hechos que más llamó la atención.

Durante la competencia, Facundo González se acercó al locutor mexicano para decirle unas palabras. En ese preciso instante, el narrador deportivo indicó que el chico reality lo había amenazado. Ahora, la voz en off del programa mexicano ratificó lo dicho y agregó que el argentino le mentó la madre y hasta le dijo que iba a golpearlo.

“(Vino) a amenazarme, me amenazó, me mentó la madre, me dijo que me iba a dar una golpiza. Eso es terrible”, indicó para Amor y Fuego. Luego, el ‘Zar’ señaló que a pesar de las provocaciones del concursante de Esto es guerra el hecho no pasó a mayores, ya que logró mantener la calma.

“No voy a cometer un error de agarrarme a golpes con alguien, pero me parece completamente ofensivo lo que él hizo”, sentenció.

Para finalizar, el narrador deportivo destacó la buena conducta de Gian Piero Díaz, quien a pesar de la derrota se hizo cargo de entregar la copa de ganador a los Guerreros 2021.