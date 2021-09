Andrea Meza, Miss Universo 2020, contó experiencia de acoso que vivió en gimnasio

Andrea Meza, en una reciente entrevista con el programa de Telemundo, Suelta la sopa, reveló que fue perseguida y acosada en el gimnasio por un hombre.

El sujeto solía grabarla cuando ella se encontraba ejercitándose, y no fue que se dio cuenta de la situación hasta días después. “ Hubo un chico que se inscribió al gimnasio en el que yo iba solamente para estarme viendo, grabando desde lejos. Yo no me di cuenta de la situación hasta dos semanas después ”, señaló.

Fue un día al salir del lugar, de camino a casa, que sintió que alguien la seguía, y escuchó que el desconocido la llamaba por su nombre.

“Ya eran las nueve de la noche, el gimnasio estaba cerrando, iba yo caminando a mi casa que estaba muy cerca del gimnasio y me siguió. Sentí que alguien venía atrás de mí, me llama por mi nombre; yo volteo y no identifico a la persona”, relató Meza. Y agregó que aunque el evento no paso a mayores, sí representó una violación a su intimidad.

La reina de belleza confesó que este terrible episodio ayudó a enfocar sus esfuerzos en darle voz a las causas y movimientos que ayudan a las mujeres a evitar sufrir violencia machista y sexista.

Andrea Meza participa en movimientos feministas

Desde su coronación como Miss Universo 2020, ha buscado promover y difundir la lucha de las mujeres oprimidas. Es así que se ha sumado como embajadora de la campaña Rechazar el acoso callejero también es sana distancia.

Además, se ha unido a realizar importantes causas que buscan la emancipación de la mujer de la mano de la organización Miss Universe.