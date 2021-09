El mexicano Ricardo Arturo González Méndez, más conocido como Rix en YouTube, fue condenado a 3 años y 2 meses de prisión luego de declararse culpable por el delito de violación contra la también youtuber Nath Campos.

La abogada de la influencer, Mónica Peña, compartió en una conferencia de prensa que el imputado aceptó voluntariamente los cargos el 1 de septiembre y que declaró que se atendría al procedimiento abreviado.

“Admitió su plena responsabilidad penal en el delito de violación, equiparada en grado de tentativa, cometido en contra de Natalia Campos. Se le dictó sentencia condenatoria con una pena de prisión de 3 años y 2 meses”, expresó la letrada.

Asimismo, Nath Campos manifestó que el monto de reparación del daño fue destinado a cuatro organizaciones que velan por las mujeres sobrevivientes de violencia: Red Nacional de Refugios, Fundación Origen, Pozo de Vida y Red Mesa de Mujeres de Juárez.

Finalizada la conferencia, la youtuber dijo que estaba satisfecha de haber llegado hasta este punto, ya que se hizo justicia .

“Ha sido un año bastante pesado, pero no pensé que el tener una conclusión en este caso me fuera dar tanta validación emocional en este tema. El mensaje que quiero dar es que es una decisión muy personal, los tiempos de cada mujer cuando decida hablar, los procesos de las mujeres. Me siento satisfecha, distinta, me siento cambiada. Marca el final de un capítulo en mi vida de mucha lucha ”, indicó Nath.

Antecedentes de caso Nath Campos y Rix

En febrero del 2020, Rix fue detenido por agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México luego de que, en enero, Campos lo denunciara legal y públicamente de haber abusado sexualmente de ella en el 2017.

Tras ello, el influencer quedó a disposición de un juez de control para determinar su situación jurídica.

De acuerdo con la carpeta de investigación integrada por la Fiscalía de Delitos Sexuales, el 18 de junio de 2017, la víctima presuntamente convivió e ingirió bebidas alcohólicas con varios amigos, entre ellos Ricardo González. Después de dicha reunión, él se habría ofrecido a llevarla a su domicilio ubicado en la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc. Una vez en él, ella se quedó dormida y al despertar se percató de que a su lado se encontraba el hombre desnudo.

Debido a los delitos en su contra, el juez dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerá preso en el reclusorio Oriente.