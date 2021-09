Rosángela Espinoza reveló tener propuesta laboral en México

Apenas los integrantes de Esto es guerra llegaron al aeropuerto Jorge Chávez luego de permanecer unos días en México para su competencia contra Guerreros México, la prensa de espectáculos ya se encontraba en los exteriores esperando a los chicos reality.

Una de las personas a las que entrevistaron fue a Rosángela Espinoza. El reportero de Amor y Fuego le hizo una pregunta sobre su futuro laboral en el país azteca.

“¿Algunas propuestas por México?”, preguntaba.

La modelo dijo con voz muy baja que sí y además hizo un gesto de afirmación con su mano. Sin embargo, no quiso dar más detalles al respecto.

Un poco nerviosa, Rosángela buscó abordar su taxi lo más rápido posible, mientras el reportero continuaba haciéndole preguntas sobre Patricio Parodi y Flavia Laos.

Ante las preguntas, la modelo no afirmó ni negó nada. “Ay, por favor. Una no puede grabar (en) TikTok, no puede hacer nada”, sostuvo.

Cabe resaltar que además de la afirmación que hizo Espinoza ante la pregunta del reportero, la chica reality también se ha mostrado en redes sociales muy animada por quedarse en el programa de Guerreros México.

A través de su Instagram compartió un video grabado por Fernando Sagreeb, uno de los competidores del programa mexicano. “Ustedes que tanto me la pedían en los lives, a Rosángela, aquí se las tengo por lo menos en un videito”, se le escuchaba decir al competidor.

“Estoy bien, ay, ¿me puedo quedar?”, pedía la modelo. Por su parte, el mexicano respondió afirmativamente: “Por favor. Yo también quiero ver eso”, decía.

La chica reality expresaba su emoción. “¡Ya. Me quedo!”, gritaba. El video compartido por la modelo en sus historias de Instagram también incluía un texto donde reiteraba sus ganas de permanecer en el extranjero.