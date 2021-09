El youtuber mexicano Rix fue declarado culpable el 1 de setiembre por abusar sexualmente de Nath Campos, por lo que recibió una condena de más de 3 años, así lo informó Mónica Peña, abogada de la influencer.

“ Admitió su plena responsabilidad penal en el delito de violación, equiparada en grado de tentativa , cometido en contra de Natalia Campos. Se le dictó sentencia condenatoria con una pena de prisión de 3 años y 2 meses”, comunicó la letrada.

¿Quién es el youtuber Rix?

Rix, ahora condenado por abuso sexual, empezó su carrera en la Plataforma Vine en el 2014. Más tarde comenzó a publicar videos en YouTube, donde hizo colaboraciones con otros influencers.

Su contenido era principalmente de comedia y encuestas que se realizaban en la calle a diversos transeúntes. En el 2019 fue invitado a los MTV MIAW.

En enero de este año, cuando la youtuber Nath Campos se sintió preparada y lo denunció por abuso sexual, surgieron en redes muchos testimonios que hablaban del comportamiento violento de Rix contra las mujeres.

Caso Rix

La creadora de contenido Nath Campos, a través de un video de 40 minutos, se armó de valor y reveló que Rix abusó sexualmente de ella.

“Hace unos años salí de antro con unos amigos, era un grupo de amigos con el que usualmente salía, principalmente youtubers. Tomé mucho esa noche, un par de mis amigos se ofrecieron a llevarme a mi casa porque estaba muy borracha, me acuerdo pocas cosas”, mencionó.

Campos relató que el youtuber se ofreció a ayudarla a subir a su habitación, donde abusó de ella. “Recuerdo quitarme el jumper y meterme a la cama para dormir, lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía. No podía mover los brazos, no podía mover las piernas”, comentó.

Al día siguiente, ella le exigió que se fuera de su departamento. “Cuando desperté en la mañana fui a gritarle a Rix, que me dijera qué había pasado, que me explicara la situación. Le pedí que se fuera y después me mandó un mensaje que decía que él también estaba borracho y que no quería que me mal vibrara con él, que era una situación en la que yo también había participado”, reveló.

Campos precisó que le fue difícil contar su historia, ya que tuvo que pasar por terapia y hablarlo con su familia. Además, se sentía sola porque las personas a quienes le compartió este hecho frecuentaban a Rix sin cuestionarlo.

¿Quién es Nath Campos?

Nath Campos, 26 años, es una creadora de contenido para YouTube, pero empezó a hacerse conocida en la plataforma Vine y ha logrado escalar hasta obtener éxito también en Instagram. Suele subir videos sobre su vida cotidiana, viaje y retos.

Ahora que ha culminado el proceso judicial y se obtuvo una condena para Rix, ella expresó que se encuentra tranquila y satisfecha por haber obtenido justicia pese a todas las deficiencias del Poder Judicial.