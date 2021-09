Padre de Britney Spears pide formalmente poner fin a la tutela de su hija

Este martes, el progenitor de Britney Spears presentó una demanda para poner fin a la tutela judicial que ha controlado la vida y el dinero de la artista durante 13 años.

Jamie Spears presentó dicha petición ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, y en ella afirma que las circunstancias de vida de Britney han cambiado considerablemente y que por ese motivo ya no necesita de una tutela. Además, recalcó que no hay necesidad de que su hija se someta a una nueva evaluación psicológica.

“La tutela ha ayudado a la señora Spears a superar una gran crisis de vida, rehabilitar y avanzar en su carrera, y poner sus finanzas y sus asuntos en orden. Pero, recientemente, las cosas han cambiado. La señora Spears ahora es franca en su frustración con el nivel de control impuesto por una tutela, y ha suplicado a este Tribunal que ‘le permita recuperar su vida’”, explica el documento legal, según publicó Infobae.

“La Sra. Spears ha demostrado recientemente un nivel de independencia que pone en duda que se requiera un tutor”, señaló la presentación, que refirió que la cantante contrató a un abogado de su propia elección y volvió a manejar sola.

Una luz de esperanza se dibuja para la intérprete de “Toxic” y “Sometimes” quien ya había solicitado dicho pedido en varias ocasiones, el último de ellos fue en junio del 2021, cuando la cantante se presentó ante la Corte para suplicar que le dejaran recuperar su vida y contar que deseaba tener un bebé, pero que sus tutores no le dejaban ir al médico para quitarse el DIU (dispositivo intrauterino) que tenía insertado.

En vista de los acontecimientos actuales, el abogado de Britney, Mathew Rosengart, afirmó que todo es una victoria legal para su clienta.

“Esta presentación representa otra victoria legal para Britney Spears, una enorme, así como una reivindicación para la señora Spears”, dijo Rosengart, de acuerdo con una nota de CNN.

No obstante, la decisión de poner fin a la tutela recaerá en la jueza de Los Ángeles Brenda Penny. El asunto será debatido en una audiencia el próximo miércoles 29 de septiembre.

Britney renunció a los escenarios

La cantante estadounidense anunció el último domingo 18 de julio que no volvería a los escenarios musicales en tanto su padre mantenga el control de su carrera como parte de una tutela establecida en 2008.

“Miren, no voy a actuar en ningún escenario en un futuro cercano mientras mi papá siga decidiendo lo que me pongo, digo, hago o pienso. Ya lo he hecho durante los últimos 13 años... Esta tutela mató mis sueños”, expresó la artista.

Ahora que parece tener las cartas a su favor para recuperar su libertad, podría ser que su retorno a la música esté más cerca de lo que pensamos.