Nath Campos recibe apoyo en redes sociales tras sentencia de Rix por abuso sexual

Este 8 de setiembre, el youtuber Rix se declaró culpable luego de ser denunciado y detenido por abuso sexual contra Nath Campos. En una conferencia de prensa se informó que ese hecho agilizó el proceso y se le sentenció a 3 años de prisión.

Tras ello, la agraviada dijo que desde que interpuso dicha denuncia han sido meses complicados y que no pensó que su caso llegaría a tener justicia.

“ Ha sido un año bastante pesado, pero no pensé que el tener una conclusión en este caso me fuera dar tanta validación emocional en este tema. El mensaje que quiero dar es una decisión muy personal los tiempos de cada mujer cuando decida hablar, los procesos de las mujeres. Me siento satisfecha, distinta, me siento cambiada. Marca el final de un capítulo en mi vida de mucha lucha”, sostuvo Nath Campos.

Por ello, cuando se hizo pública la resolución de la condena del influencer, muchos usuarios de las redes sociales reaccionaron a este hecho y mostraron su apoyo a la joven.

“Ejemplo a seguir y orgullo total: Nath Campos. Cada día aprendo más de ti. ¡Gracias por dejarme acompañarte y amarte!”, escribió en su Twitter su novio Simón Vargas, integrante de la banda Morat.

Del mismo modo, otros internautas también respaldaron esta noticia y se mostraron orgullosos de la valentía de la influencer.

“Nath es un ejemplo a seguir para mí y de verdad amo lo valiente que es para enfrentar todo. Te amo, Nath, gracias por siempre hacernos saber que no estamos solas”, mencionó una de sus seguidoras.

“Me siento tan orgullosa de la gran mujer que eres porque, a pesar de lo difícil que fue este proceso para ti, no te rendiste y llegaste hasta el final de todo. Eres grande Nath, sin duda eres un ejemplo a seguir”, fue el mensaje de otra publicación.