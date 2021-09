Kike Suero fue detenido por la Policía tras manejar vehículo en aparente estado de ebriedad

Kike Suero visitó nuevamente una comisaría en calidad de detenido. En esta ocasión, el actor fue intervenido por las autoridades al ser visto haciendo maniobras “temerarias” en un vehículo en aparente estado de ebriedad.

Magaly Medina, en su programa del último martes 7, mostró imágenes del cómico siendo llevado por agentes del orden al establecimiento. Así también, mostró el parte policial que especifica la razón del arresto.

El reportero del espacio de farándula abordó a Suero mientras era llevado por las autoridades. El actor intentaba esconderse de las cámaras, pero no tuvo éxito.

“No me han encontrado... o sea, no hay drogas, nada de eso, simplemente el hecho de ingerir una lata (de cerveza) ”, dijo para Magaly TV, la firme.

Cabe señalar que Kike Suero había sido detenido por la policía a inicios del 2021. Él fue acusado de haber agredido a su expareja en un hotel de la ciudad de Ica.

En 2020 también fue arrestado luego de que denunciaran al actor por tocamientos indebidos a su hija.

Kike Suero se convertirá en padre por octava vez

Kike Suero sorprendió a sus seguidores cuando anunció que se convertirá nuevamente en padre, al lado de Vicky Torero. El comediante recibirá a su octavo hijo a sus 52 años.

“Estoy saltando en un pie de la alegría porque ayer (martes 17 de agosto) me dieron la noticia que siempre esperé. Mi señora Victoria Torero López me sorprendió mostrándome una cajita con un test de embarazo, está embarazada, no sabes cómo he saltado de la emoción y felicidad porque se va a cumplir uno de nuestros sueños”, dijo a un medio local.

